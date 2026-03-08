"Perdi o uccidiamo la tua famiglia", poi la pistola in chat: altra denuncia shock e tennis nel caos

Altro gravissimo episodio nel mondo del tennis femminile. Dopo le minacce ricevute da Lucrezia Stefanini , anche l'ungherese Panna Udvardy - numero 95 del ranking WTA - ha rivelato attraverso un post su Instagram di essere stata vittima di minacce via Whatsapp, in cui veniva messa in mezzo la sua famiglia. Come nel caso della Stefanini , sono state allegate anche immagini di armi: nello specifico una pistola. Alla Udvardy è stato chiesto di perdere appositamente il suo match valevole per l'Antalya WTA 125 contro l'ucraina Anhelina Kalinina , incontro poi conclusosi con la sconfitta dell'ungherese per 6-7 e 5-7. Preoccupano i vari casi avvenuti nell'ultimo periodo. Si tratta del terzo caso: dopo Stefanini e ora Udvardy , ha ricevuto minacce attraverso i social media anche il tennista italiano Mattia Bellucci (numero 94 del ranking ATP).

Ancora minacce: Udvardy denuncia sui social

In un post diffuso sulla sua pagina Instagram, la tennista ungherese Panna Udvardy ha raccontato di avere subito lo stesso trattamento di Lucrezia Stefanini. Anche la numero 95 del ranking WTA è stata contattata via Whatsapp prima di scendere in campo ricevendo la richiesta di perdere appositamente il suo incontro, pena la sua incolumità e quella dei suoi familiari. "Hanno inviato la foto di un'arma da fuoco. Quella persona mi ha detto che se non avessi perso la partita, avrebbero preso di mira la mia famiglia. Hanno detto di sapere dove vive la mia famiglia, quali auto guidano e di avere i loro numeri di telefono. Mi hanno persino mandato foto dei miei familiari e di un'arma da fuoco". Per poi rivolgersi immediatamente chi di dovere: "Ho contattato immediatamente il supervisore della WTA e gli ho inviato degli screenshot. Ho informato anche la mia famiglia, che ha immediatamente contattato il consolato locale".