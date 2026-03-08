"Perdi o uccidiamo la tua famiglia", poi la pistola in chat: altra denuncia shock e tennis nel caos

Altro gravissimo episodio nel mondo del tennis femminile. Dopo le minacce ricevute da Lucrezia Stefanini, anche l'ungherese Panna Udvardy - numero 95 del ranking WTA - ha rivelato attraverso un post su Instagram di essere stata vittima di minacce via Whatsapp, in cui veniva messa in mezzo la sua famiglia. Come nel caso della Stefanini, sono state allegate anche immagini di armi: nello specifico una pistola. Alla Udvardy è stato chiesto di perdere appositamente il suo match valevole per l'Antalya WTA 125 contro l'ucraina Anhelina Kalinina, incontro poi conclusosi con la sconfitta dell'ungherese per 6-7 e 5-7. Preoccupano i vari casi avvenuti nell'ultimo periodo. Si tratta del terzo caso: dopo Stefanini e ora Udvardy, ha ricevuto minacce attraverso i social media anche il tennista italiano Mattia Bellucci (numero 94 del ranking ATP).
Ancora minacce: Udvardy denuncia sui social
In un post diffuso sulla sua pagina Instagram, la tennista ungherese Panna Udvardy ha raccontato di avere subito lo stesso trattamento di Lucrezia Stefanini. Anche la numero 95 del ranking WTA è stata contattata via Whatsapp prima di scendere in campo ricevendo la richiesta di perdere appositamente il suo incontro, pena la sua incolumità e quella dei suoi familiari. "Hanno inviato la foto di un'arma da fuoco. Quella persona mi ha detto che se non avessi perso la partita, avrebbero preso di mira la mia famiglia. Hanno detto di sapere dove vive la mia famiglia, quali auto guidano e di avere i loro numeri di telefono. Mi hanno persino mandato foto dei miei familiari e di un'arma da fuoco". Per poi rivolgersi immediatamente chi di dovere: "Ho contattato immediatamente il supervisore della WTA e gli ho inviato degli screenshot. Ho informato anche la mia famiglia, che ha immediatamente contattato il consolato locale".
Tennis nel caos: fuga di dati?
La Udvardy si è immediatamente rivolta alle autorità e il sospetto ora è che ci sia una fuga dei dati degli atleti, come confermato dalla stessa tennista: "Sospettano una possibile fuga di informazioni personali dal database e indicano che è in corso un'indagine". Le minacce arrivate sono state ovviamente prese sul serio. Tre agenti di polizia sono rimasti nella stanza di Udvardy mentre questa stava disputando la sua partita, persa 6-7, 5-7 contro Anhelina Kalinina. A scopo precauzionale, la polizia si è recata anche a casa dei suoi genitori, dato che alla tennista ungherese sono state inviate proprio delle loro foto, con a corredo un'immagine da una sola visualizzazione raffigurante un'arma da fuoco. Si potrebbe ipotizzare che il gruppo dietro queste minacce sia lo stesso, dato il procedimento con cui sono state contattate, e minacciate, le due tenniste.
Le contromisure della Federazione
Il collegamento tra i casi di Udvardy e Stefanini sono le scommesse. L'International Tennis Integrity Agency indaga sistematicamente sulle combine in questo sport. Per arginare questo problema, si progetta di utilizzare l'intelligenza artificiale per bloccare i commenti minacciosi, dopo che la WTA e la Federazione Internazionale Tennis hanno dichiarato di aver monitorato 8000 post e commenti online etichettati come offensivi, violenti o minacciosi nel 2024. Sentito in merito al caso Stefanini, il numero uno della FITP Angelo Binaghi ha suggerito che, oltre a identificare e punire i responsabili, è necessario un sistema internazionale drasticamente rafforzato per garantire la sicurezza degli atleti. Il caso Udvardy è solo l'ultimo in ordine di tempo: Stefanini, Bellucci, Maestrelli, Svitolina e Trevisan, decisamente troppi.
