Paolini centra gli ottavi! Sconfitta l'australiana Tomljanovic

Jasmine Paolini (numero 7 del ranking WTA) centra gli ottavi nel BNP Paribas Open, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. L'azzurra ha superato al terzo turno 7-5, 5-7, 6-1 l’australiana Alja Tomljanovic , numero 85 del ranking WTA. L'unico precedente tra le due atlete risale al secondo turno del Roland Garros 2025: incontro che ha visto il successo della tennista toscana, capace di imporsi in due set sulla 32enne di origini croate (è nata a Zagabria). La toscana se la vedrà agli ottavi contro la qualificata australiana Talia Gibson (numero 110), che ha sorpreso 7-6 (2), 4-6, 6-4 Clara Tauson (numero 17).

Il resoconto della gara

Nel primo set l’azzurra deve annullare un break point nel secondo game, poi nel sesto game gli viene tolta la battuta a quindici e l’australiana scappa sul 4-2. La reazione di Paolini è immediata ed arriva subito il controbreak, con successivo aggancio sul 4-4. Tomljanovic va sul 5-4, ma poi l’azzurra sale in cattedra e incamera la prima frazione sul 7-5. Nel secondo set Paolini spreca due palle break in apertura e poi paga dazio, con Tomljanovic che si salva e poi va sul 2-0. La reazione è nuovamente immediata, ma nel quarto gioco l’italiana cede ancora il servizio. L’australiana scappa sul 4-1, ma Paolini ha la forza di reagire nuovamente, ottenere il controbreak nel settimo gioco e poi trovare la parità sul 4-4. Questa volta, però, i ruoli si invertono: Tomljanovic trova il break a quindici nel dodicesimo game e restituisce il 7-5 in un’ora di gioco. La partita decisiva è a senso unico: Paolini vince 16 dei primi 20 punti giocati e vola sul 4-0. L’australiana tiene la battuta nel quinto game dopo aver annullato due palle break ai vantaggi, ma Paolini è un fiume in piena, e strappa nuovamente il servizio nel settimo gioco, portando a casa il match sul 6-1.

Il passato e il presente di Jas

Paolini ha raggiunto il terzo ottavo di finale consecutivo a Indian Wells, dopo quelli raggiunti nel 2024, quando è stata sconfitta in tre set da Anastasia Potapova su cui si è presa la rivincita quest'anno, e nel 2025 quando ha ceduto nettamente a Liudmila Samsonova. Paolini può ora guardare con più fiducia al percorso nel torneo. All'orizzonte un possibile quarto di finale contro Coco Gauff (numero 4), che però ha un terzo turno non scontato contro la filippina Alexandra Eala, ed una eventuale semifinale contro Aryna Sabalenka (numero 1) o Amanda Anisimova (numero 5). "Jas" finora ha vissuto un 2026 al di sotto delle attese. Contro Tomljanovic ha ottenuto il suo sesto successo in 11 partite. Ha messo a segno una vittoria in United Cup (contro Jeanjean), due all’Australian Open (contro Sasnovich e Frech) e due a Merida (contro Hon e Boulter), grazie alle quali ha centrato la sua prima semifinale oltre quattro mesi dopo Ningbo, ad ottobre del 2025.