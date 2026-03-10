Indian Wells, Alcaraz rimonta e va agli ottavi. Fritz fuori

Una rimonta per accedere agli ottavi di Indian Wells. E' stata piu' difficile del previsto la sfida di Carlos Alcaraz contro il francese Arthur Rinderknech. Il numero uno del mondo ha sofferto, ma poi ha ritrovato il suo tennis piegando la resistenza del francese, ventiseiesimo nel ranking ATP. Eliminato invece il numero sette del ranking Taylor Fritz, che soccombe nel derby statunitense contro Alex Michelsen (numero 44). È una giornata da ricordare per l'australiano Rinky Hijikata (numero 117), che ha firmato in rimonta la sua prima vittoria in carriera contro un Top 10, eliminando il kazako Alexander Bublik (numero 10 del ranking).
La rimonta di Alcaraz
Carlos Alcaraz ha faticato per accedere agli ottavi di finale di Indian Wells. Lo spagnolo ha impiegato tre set per piegare la resistenza di Arthur Rinderknech, vincendo in rimonta - nonostante uno spavento per una storta alla caviglia - con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 6-2. Quinto anno di fila agli ottavi del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, per Alcaraz. "Nel primo set e all'inizio del secondo Arthur ha giocato il suo tennis migliore. Per me è stato davvero difficile" - ha ammesso. "Mi sono trovato in difficoltà, ma l'ho accettato, ho continuato a lottare e ho cercato di fare qualcosa di diverso. Credo di aver iniziato a giocare in modo più solido, aspettando le mie occasioni". Per un posto nei quarti affronterà il norvegese Casper Ruud (numero 13), arrivato agli ottavi per la terza volta in carriera nel torneo grazie al successo in rimonta 3-6, 6-3, 6-4 sul monegasco Valentin Vacherot (numero 26).
Fritz fuori: il derby USA va a Michelsen
Eliminato invece Taylor Fritz (numero 7 del ranking), già vincitore a Indian Wells nel 2022, battuto 4-6, 6-7 (6) nel derby contro Alex Michelsen (numero 44). "Ho giocato a un livello più alto della mia media. È quello che devi fare per battere uno come Taylor" ha detto il ventunenne, che ha messo a segno la terza vittoria in dieci partite giocate contro Top 10 in carriera e che ora affronterà Daniil Medvedev (numero 11), due volte finalista a Indian Wells, che ha sconfitto 6-4, 6-0 l'argentino Sebastian Baez (numero 53) diventando il primo giocatore a vincere 15 partite in singolare nel 2026.
La giornata da sogno di Hijikata
La rivelazione del giorno è quella dell'australiano Rinky Hijikata (numero 117), che ha firmato in rimonta la sua prima vittoria in carriera contro un Top 10. Entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, nel suo primo match in un terzo turno di un Masters 1000 ha eliminato il kazako Alexander Bublik (numero 10) con il punteggio di 6-7 (3), 7-6 (3), 6-3. Prossimo ostacolo nel suo percorso il britannico Cameron Norrie (numero 29), vincitore a Indian Wells nel 2021, che ha eliminato l'australiano Alex de Minaur (numero 6) imponendosi con un duplice 6-4, 6-4. Per Norrie si tratta della tredicesima vittoria contro un Top 10 ed è la quarta volta in carriera che raggiunge gli ottavi di finale nel torneo.
Una rimonta per accedere agli ottavi di Indian Wells. E' stata piu' difficile del previsto la sfida di Carlos Alcaraz contro il francese Arthur Rinderknech. Il numero uno del mondo ha sofferto, ma poi ha ritrovato il suo tennis piegando la resistenza del francese, ventiseiesimo nel ranking ATP. Eliminato invece il numero sette del ranking Taylor Fritz, che soccombe nel derby statunitense contro Alex Michelsen (numero 44). È una giornata da ricordare per l'australiano Rinky Hijikata (numero 117), che ha firmato in rimonta la sua prima vittoria in carriera contro un Top 10, eliminando il kazako Alexander Bublik (numero 10 del ranking).
La rimonta di Alcaraz
Carlos Alcaraz ha faticato per accedere agli ottavi di finale di Indian Wells. Lo spagnolo ha impiegato tre set per piegare la resistenza di Arthur Rinderknech, vincendo in rimonta - nonostante uno spavento per una storta alla caviglia - con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 6-2. Quinto anno di fila agli ottavi del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, per Alcaraz. "Nel primo set e all'inizio del secondo Arthur ha giocato il suo tennis migliore. Per me è stato davvero difficile" - ha ammesso. "Mi sono trovato in difficoltà, ma l'ho accettato, ho continuato a lottare e ho cercato di fare qualcosa di diverso. Credo di aver iniziato a giocare in modo più solido, aspettando le mie occasioni". Per un posto nei quarti affronterà il norvegese Casper Ruud (numero 13), arrivato agli ottavi per la terza volta in carriera nel torneo grazie al successo in rimonta 3-6, 6-3, 6-4 sul monegasco Valentin Vacherot (numero 26).