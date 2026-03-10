Indian Wells, Alcaraz rimonta e va agli ottavi. Fritz fuori

Una rimonta per accedere agli ottavi di Indian Wells. E' stata piu' difficile del previsto la sfida di Carlos Alcaraz contro il francese Arthur Rinderknech . Il numero uno del mondo ha sofferto, ma poi ha ritrovato il suo tennis piegando la resistenza del francese, ventiseiesimo nel ranking ATP. Eliminato invece il numero sette del ranking Taylor Fritz , che soccombe nel derby statunitense contro Alex Michelsen (numero 44). È una giornata da ricordare per l'australiano Rinky Hijikata (numero 117), che ha firmato in rimonta la sua prima vittoria in carriera contro un Top 10, eliminando il kazako Alexander Bublik (numero 10 del ranking).

La rimonta di Alcaraz

Carlos Alcaraz ha faticato per accedere agli ottavi di finale di Indian Wells. Lo spagnolo ha impiegato tre set per piegare la resistenza di Arthur Rinderknech, vincendo in rimonta - nonostante uno spavento per una storta alla caviglia - con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 6-2. Quinto anno di fila agli ottavi del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, per Alcaraz. "Nel primo set e all'inizio del secondo Arthur ha giocato il suo tennis migliore. Per me è stato davvero difficile" - ha ammesso. "Mi sono trovato in difficoltà, ma l'ho accettato, ho continuato a lottare e ho cercato di fare qualcosa di diverso. Credo di aver iniziato a giocare in modo più solido, aspettando le mie occasioni". Per un posto nei quarti affronterà il norvegese Casper Ruud (numero 13), arrivato agli ottavi per la terza volta in carriera nel torneo grazie al successo in rimonta 3-6, 6-3, 6-4 sul monegasco Valentin Vacherot (numero 26).