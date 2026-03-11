Sinner lotta e vola ai quarti di Indian Wells: Fonseca si arrende in 2 set. Il prossimo avversario

Jannik Sinner torna ai quarti di Indian Wells! Il numero 2 al mondo supera in 2 set il campione Next Gen 2024 Joao Fonseca con lo score 7-6(6), 7-6(4), salvando inoltre 3 set point consecutivi. Un risultato che segue i successi su Dalibor Svrcina (6-1, 6-1) e Denis Shapovalov (6-3, 6-2) e che consente all'azzurro di raggiungere l'altro campione Next Gen in gara Leaerner Tien, a sua volta uscito vincitore dal match contro Alejandro Davidovich Fokina per 4-6, 6-1, 7-6. Per il 4 volte campione Slam, il prossimo appuntamento mette in palio il ritorno in semifinale al 1000 californiano: il migliore traguardo raggiunto dall'altoatesino sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden. Queste le parle di Sinner al termine dell'incontro: "Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria. Joao è un giocatore incredibile, ha un grandissimo talento, è molto potente da entrambi i lati. Ha servito molto bene. Io sono calato un po’ di intensità alla fine del secondo set, ma lui ha giocato un tennis incredibile e l’atmosfera è stata fantastica. Penso sia il primo di molti per lui. Learner è molto costante. Lui e Joao sono il futuro del nostro sport. Sono contento di affrontarlo di nuovo. È migliorato molto dall’ultima volta - ha detto - Sono felice di ritrovarmi di nuovo nella posizione di giocare un quarto di finale [in un grande torneo], sono già giornate molto speciali. Ovviamente speriamo in una bella partita".