Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Tien: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming i quarti a Indian Wells in tempo reale

Il numero 2 al mondo torna in campo per contendere al numero 21 Atp l'accesso alle semifinali del primo 1000 stagionale
3 min
sinnertienindian wells

Si è parlato non a caso di una sfida tra cloni, considerando le tante somiglianze fra Jannik Sinner e Joao Fonseca. Il campione Next Gen Finals nel 2024 (Sinner le ha vinte nel 2019) si è infatti presentato all'appuntamento con il 4 volte campione Slam da numero 39 Atp, ma con la reputazione da futuro top 10. Reputazione che già da tempo aveva convinto il numero 2 al mondo, che agli ottavi si è poi imposto per 7-6(6), 7-6(4). Uno score che ha permesso all'azzurro di continuare il cammino a Indian Wells, dove non è mai andato oltre le semifinali del 2024 e 2023, quando in entrambe le occasioni si è arreso al rivale Carlos Alcaraz. Ora, a contendere all'altoatesino il ritorno al penultimo atto del primo 1000 stagionale, è l'altro campione Next Gen in gara Learner Tien, reduce dal successo su Alejandro Davidovich Fokina (4-6, 6-1, 7-6) e prima ancora sul connazionale e numero 9 Atp Ben Shelton (7-6, 4-6, 6-3). Il vincitore affronterà uno tra Alexander Zverev e Arthur Fils

Sinner-Tien: i precedenti

Sinner e Tien si affrontano per la seconda volta in carriera. Il solo precedente rimanda al trionfo dell'azzurro in finale al 500 di Pechino, dove la scorsa stagione si è aggiudicato il titolo con un doppio 6-2 (score che è valso il secondo titolo conquistato sul cemento indoor dell'Olympic Green dopo la finale vinta due anni prima contro Daniil Medvedev).

Sinner-Tien: diretta e dove vederla

Il match fra Sinner e Tien è in programma non prima delle ore 21 italiane sul centrale dell'Indian Wells Tennis Garden. L'incontro sarà preceduto dalla prima sfida nell'ordine di gioco tra Aryna Sabalenka e Victoria Mboko, attese in campo alle ore 19. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming sulla piattaforma Now.

Segui il tennis live sul nostro sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS