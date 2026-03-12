Sinner-Tien: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming i quarti a Indian Wells in tempo reale

Si è parlato non a caso di una sfida tra cloni, considerando le tante somiglianze fra Jannik Sinner e Joao Fonseca. Il campione Next Gen Finals nel 2024 (Sinner le ha vinte nel 2019) si è infatti presentato all'appuntamento con il 4 volte campione Slam da numero 39 Atp, ma con la reputazione da futuro top 10. Reputazione che già da tempo aveva convinto il numero 2 al mondo, che agli ottavi si è poi imposto per 7-6(6), 7-6(4). Uno score che ha permesso all'azzurro di continuare il cammino a Indian Wells, dove non è mai andato oltre le semifinali del 2024 e 2023, quando in entrambe le occasioni si è arreso al rivale Carlos Alcaraz. Ora, a contendere all'altoatesino il ritorno al penultimo atto del primo 1000 stagionale, è l'altro campione Next Gen in gara Learner Tien, reduce dal successo su Alejandro Davidovich Fokina (4-6, 6-1, 7-6) e prima ancora sul connazionale e numero 9 Atp Ben Shelton (7-6, 4-6, 6-3). Il vincitore affronterà uno tra Alexander Zverev e Arthur Fils.