INDIAN WELLS (Stati Unti) - Jannik Sinner non sbaglia il suo match di quarti di finale, batte Learner Tien (numero 27 al mondo) ed accede alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells per la terza volta in carrire. Sullo Stadium 1 il numero 2 al mondo si è imposto sullo statunitense con il punteggio di 6-1 , 6-2 in 65 minuti. Partita ordinaria per Jannik che ha subito preso il pallino del gioco senza lasciare neanche le briciole all'avversario. Il numero 1 azzurro conosce già il suo avversario ovvero il numero 3 al mondo Alexander Zverev che ha sconfitto in due set (6-2, 6-3) il francese Arthur Fills (numero 32 al mondo)

Le parole di Jannik

Sinner subito dopo la partita: "Tien è un giocatore di grande talento che sarà qui tantissime volte, all'inizio era molto aggressivo, sono contento per come ho reagito, è stata una partita importante per me. Siamo arrivati molto presto qui, faceva molto caldo prima che il torneo cominciasse, ci sono state sedute di allenamento molto lunghe per far abituare il corpo, cerchiamo di allenarci su questo aspetto visti i problemi che ho avuto in Australia. Sono soddisfatto di come ho preparato le partita. La prossima sarà una partita molto difficile, contro Sasha su questo campo sarà molto dura"

Game set and match Sinner

Jannik conferma il doppio break (5-1), Tien trova a 0 il game della bandiera con l'aiuto di uno Jannik già focalizzato sul turno successivo. L'azzurro va a servire e, come nel 2° gioco, concede due palle break sul 15-40 dopo il primo doppio fallo. Ace per il 30-40, scambio vinto per andare ai vantaggi, schiaffo al volo per il Match-Point

Secondo set: doppio break Sinner, 4-1!

Il break subito avanti 40-0 è stato un duro colpo per Tien che vede Sinner scappare: Jannik tiene la battuta confermando il break (3-1) e poi si prende il secondo per ipotecare il match 4-1

Secondo set: Sinner salva 2 palle break e poi lo fa lui: 2-1!

Buona partenza dello statunitense che a 30 tiene la battuta e prova ad impensierire Sinner portandosi 15-40 sul suo di servizio! Jannik reagisce e lo fa con 4 punti consecutivi per pareggiare sull'1-1. Scampato il pericolo Sinner mette pressione all'avversario portandolo (dal 40-0) due volte ai vantaggi, Tien manda in corridorio la palla corta e l'altoatesino - su palla break - non si fa pregare con una grande risposta che vale il break!

Game 1st set Sinner: 6-1!

Sul 30-40 Tien spara ddue gran prima per andare in vantaggio ma è solo un'illusione: Jannik si procura una seconda palla break e con due recuperi pazzeschi forza Tien all'errore per il 5-1! L'azzuro va a servire per il primo set e lo chiude 6-1 in 30 minuti

Primo set: Sinner 4-1

Tien si iscrive alla partita tenendo il servizio a 15, Jannik replica e mantiene il break di vantaggio

Primo Set: Sinner 3-0

Primo game complicato per Jannik che dal 40-15 lo risolve ai vantaggi cosa che invece non fa Tien che dal 40-15 commette si fa rimontare commettendo doppio fallo su palla break! L'azzurro va a servire per provare la prima fuga e non fallisce tenendo il servizio a 30 (gran recupero in avanti sul 30-30).

Tennisti in campo

Sinner e Tien in campo per il riscaldamento, lo statunitense vince il sorteggio ma decide di rispondere

Sinner-Tien: i precedenti

Sinner e Tien si affrontano per la seconda volta in carriera. Il solo precedente rimanda al trionfo dell'azzurro in finale al 500 di Pechino, dove la scorsa stagione si è aggiudicato il titolo con un doppio 6-2 (score che è valso il secondo titolo conquistato sul cemento indoor dell'Olympic Green dopo la finale vinta due anni prima contro Daniil Medvedev).

Sinner-Tien: diretta e dove vederla

Il match fra Sinner e Tien è in programma non prima delle ore 21 italiane sul centrale dell'Indian Wells Tennis Garden. L'incontro sarà preceduto dalla prima sfida nell'ordine di gioco tra Aryna Sabalenka e Victoria Mboko, attese in campo alle ore 19. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming sulla piattaforma Now.

Segui il tennis live sul nostro sito.