Djokovic fuori, Alcaraz sorride: Indian Wells, arriva la prima vittima top

La soddisfazione di Draper

“Sono sceso in campo stasera e ho grazie alla determinazione. Ho cercato di risolvere i problemi che si presentavano, dando il massimo e mantenendo un atteggiamento positivo", ha detto Draper nell’intervista a bordo campo. "Aver perso il servizio quando ha servito per il match - ha aggiunto - non è stato facile per me, ma quando torni dopo un'assenza lunga dal circuito, hai bisogno di ritrovare fiducia per chiudere contro campioni di questo livello. È stato un momento difficile per me, ma è anche qualcosa a cui mi sto riabituando da quando sono tornato e sono riuscito a reagire molto bene. È qualcosa di cui posso essere davvero orgoglioso".

Sorride Alcaraz

Dell'eliminazione di Djokovic ne beneficia nel tabellone Carlos Alcaraz che non lascia scampo a Casper Ruud e per il quinto anno di fila raggiunge i quarti di Indian Wells. Il murciano, numero uno del mondo e del tabellone, si sbarazza di Ruud per 6-1 7-6(2) e centra il sesto successo in sette scontri diretti col norvegese. Alcaraz, che ha vinto tutti e 15 i match disputati in questo 2026, se la vedrà per un posto in semifinale con Cameron Norrie, l'ultimo tennista - Sinner a parte - ad averlo battuto negli ultimi mesi: nello scorso ottobre il britannico, campione a Indian Wells nel 2021, riuscì a spuntarla in tre set al Masters 1000 di Parigi.