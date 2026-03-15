Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Indian Wells in tempo reale

Non una finale qualunque per Jannik Sinner. Il 4 volte campione Slam ha raggiunto per la prima volta in carriera l’ultimo atto di Indian Wells. Lo ha fatto superando Alexander Zverev con un 6-2, 6-4 che riporta una prestazione praticamente perfetta dell’azzurro, a cui si sono così riaperte le porte di una finale dopo le sconfitte rimediate a Melbourne e a Doha che qualcuno pensava fossero il preambolo di una crisi. E invece, sul cemento rovente della California è caduto anche il numero 1 a mondo, Career Grand Slam e 7 volte campione Major Carlos Alcaraz, che ha ceduto l’ultimo posto disponile all’appuntamento di domenica 15 a un ritrovato Daniil Medvedev. Una sconfitta quella dello spagnolo che si spera possa persuadere i più catastrofisti che nello sport come nella vita non ci si può sottrarre al corso naturale degli eventi. Non esistono campioni imbattuti: e se pure esistessero li stiamo ancora cercando nello spazio. Dall’altra parte della rete c’è ora il più sanguigno dei primi Next Gen, ovvero di quella classe che nel 2017 contava tra gli altri anche Stefanos Tsitsipas, Sascha Zverev, Andrey Rublev, Frances Tiafoe e Denis Shapovalov e che annunciata come la nuova generazione di campioni a cui affidare il compito di scrivere i capitoli successivi a quelli dei Big Four, ha patito un crollo nervoso al cospetto dell’impietoso confronto con Sincaraz: 11 Slam totali contro il solo Us Open di Medvedev nel 2021. Ora, il russo appare più solido nella tenuta mentale oltre che sul servizio. Più stabile nella connessione con il match e forse anche più stanco di cedere alla rabbia e di impegnare le pagine sportive con la cronaca delle sfuriate contro arbitri e pubblico. Già reduce dai trionfi a Brisbane e Dubai, l’ex numero 1 al mondo è certamente allettato dall’idea di insidiare il duopolio nella corsa ai Big Title 2026. Tuttavia, un 250 e una finale vinta a tavolino sono probabilmente troppo poco per azzardare previsioni sulla stagione appena cominciata, così come 2 sconfitte ai primi due appuntamenti in calendario - di cui una in semifinale all’AO contro un signore che conta 24 slam e 101 Atp - non avrebbero potuto in alcun modo annunciare una crisi di risultati.