Jannik Sinner riparte da Indian Wells e inizia la sua rincorsa a Carlos Alcaraz . L'azzurro batte in finale Medvedev in due set con un doppio 7-6 agguantato al tiebreak: impressionante l'ultimo di questi dove ha recuperato da 0-4 inanellando ben 7 punti di fila. L'azzurro ha alzato al cielo il primo Indian Wells della sua carriera, portandosi a casa il 25° titolo nel circuito maggiore. Grande torneo disputato da Medvedev che da domani tornerà nella top 10 del ranking mondiale.

Secondo set: Sinner-Medvedev 7-6

Sinner alza al cielo il primo Indian Wells della sua carriera: Medvedev ko in due set

Sarà ancora tiebreak

Medvedev si porta sul 6-6 e trascina Sinner ancora al tiebreak

Sinner va sul 6-5: sarà ancora tiebreak?

Secondo set copia&incolla del primo: zero break conquistati, solo servizi mantenuti. Medvedev chiamato ancora a rincorrere

Sinner prova a chiuderla: 5-4

Sinner vola via senza grandi problemi: ora Medvedev serve per restare nel match

Medvedev pareggia i conti: 4-4

Non si sblocca il secondo set, con i due tennisti che rispondono colpo su colpo con Sinner che sbaglia la risposta sul 40-15 in questo game

Sinner tiene ancora il servizio: 4-3

Servizio tenuto a 15 per l'azzurro, vicino alla doppia cifra di ace, arrivato a quota 9

Sinner-Medvedev 2-2: come nel primo set

Secondo set fotocopia del primo: ancora nessun break conquistato e servizi sempre mantenuti

Secondo set: Sinner avanti 1-0

L'azzurro tiene la battuta a 15 senza grandi difficoltà e si porta subito avanti

Primo set: Sinner-Medvedev 7-6

L'azzurro si porta a casa il primo set grazie alla vittoria per 8-6 in un tiebreak molto tirato

Si decide tutto nel tiebreak

Sinner mantiene la battuta e trascina Medvedev al tiebreak per decidere a chi andrà il primo set

Medvedev perfetto in battuta

Il russo si riporta avanti 6-5 e si assicura il tie-break. Ora sta a Sinner restare nel set dopo il cambio di campo

Sinner non molla: 5-5

L'azzurro risponde colpo su colpo e si riporta in parità: game a 30 per Sinner, chiuso con un altro servizio vincente

Medvedev avanti 5-4

Il russo mantiene il servizio ai vantaggi: ora Sinner serve per restare nel set

Interviene il fisioterapista per Sinner

Prima di mettere il punto del 4-4 nell'ottavo game, Sinner ha richiesto l'intervento del fisioterapista soltanto per allentare una fasciatura al piede

Sinner tiene il servizio: 3-3

L'altoatesino rimonta da 0-30 e si aggrappa al servizio con tre punti diretti dalla battuta

Sinner-Medvedev 2-2

Primo set in perfetto equilibrio con i due avversari che mantengono i rispettivi servizi

Primo set: Medvedev avanti 1-0

Il tennista russo lascia a 15 Sinner e tiene subito il servizio senza particolari problemi

Sinner e Medvedev in campo

I due finalisti entrano in campo e iniziano il consueto riscaldamento. A breve il via al match! Sinner ha vinto il sorteggio ed ha deciso di rispondere

Sinner-Medvedev: i precedenti

Sinner e Medvedev si ritrovano per la 16ª volta in carriera. L'ultimo precedente rimanda alle Finals 2024, dove l'azzurro avrebbe poi trionfato per la prima volta. In quell'occasione, il numero 2 Atp si è imposto per 6-3, 6-4. Indimenticata anche la finale dell’Australian Open dello stesso anno, che riportò uno Slam in Italia 48 anni dopo il Roland Garros di Adriano Panatta e che a detto di molti sancì al contempo l’inizio del declino del russo. Questi tutti i precedenti:

2024, Atp Finals, Round Robin: Sinner b. Medvedev 6-3, 6-4

b. Medvedev 6-3, 6-4 2024, Shanghai, quarti: Sinner b. Medvedev 6-1, 6-4

b. Medvedev 6-1, 6-4 2024, US Open, quarti: Sinner b. Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4

b. Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 2024, Wimbledon, quarti: Medvedev b. Sinner 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3

b. Sinner 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3 2024, Miami, semifinale: Sinner b. Medvedev 6-1, 6-2

b. Medvedev 6-1, 6-2 2024, Australian Open, finale: Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3

b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 2023, Atp Finals, semifinale: Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7(4), 6-1

b. Medvedev 6-3, 6-7(4), 6-1 2023, Vienna, finale: Sinner b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3

b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3 2023, Pechino, finale: Sinner b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2)

b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2) 2023, Miami, finale: Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3

b. Sinner 7-5, 6-3 2023, Rotterdam, finale: Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2

b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2 2022, Vienna, quarti: Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2

b. Sinner 6-4, 6-2 2021, Atp Finals, Round Robin: Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8)

b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8) 2021, Marsiglia, quarti: Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4

b. Sinner 6-2, 6-4 2020, Marsiglia, sedicesimi: Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2

Sinner-Medvedev: diretta e dove vederla

La sfida tra Sinner e Medvedev è in programma non prima delle ore 22 italiane sul centrale dell’Indian Wells Tennis Garden. L’incontro segue la finale femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina attese in campo alle ore 19. Sarà possibile assistere all’incontro in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming sulla piattaforma Now.

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