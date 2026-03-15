Alcaraz deluso: "Stanco di avere un bersaglio sulla schiena. C'è una cosa che devo accettare"

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Carlos Alcaraz non potrà difendere il titolo del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista spagnolo è stato sconfitto in semifinale da un ottimo e ritrovato Daniil Medvedev che questa sera affronterà Jannik Sinner in finale. Queste le parole del numero 1 al mondo a SuperTennis dopo il ko: "L'unica cosa che mi stanca un po' è avere sempre un bersaglio sulla schiena. Devo prendere anche i lati positivi da questa sconfitta, ho mostrato ai miei avversari che, se vogliono battermi devono giocare al loro livello migliore. Ma quando giocano a questo livello, non è una sensazione così bella - ha ammesso - Devo semplicemente accettarlo e andare avanti, e da ora in poi sapere che tutti giocheranno così contro di me, e devo essere pronto a questo. Dopo tutto, ho capito anche che devo giocare per me, per la mia squadra e per le persone a me vicine. Non penso che devo vincere per forza. Si tratta solo di inseguire i miei obiettivi, di provare a raggiungere quello che mi sono prefissato prima di ogni torneo"
Elogi a Medvedev
Alcaraz riconosce anche i meriti del russo che, secondo i dati ATP raccolti da Tennis Data Innovations ed elaborati da Tennis Viz, ha raggiunto con il diritto una qualità media di 9.1, ovvero 1.4 punti in piÃ¹ del suo standard con questo colpo nelle ultime 52 settimane: "Devo dare merito a Daniil. Penso che abbia giocato una partita incredibile dall'inizio alla fine. Onestamente, non l'avevo mai visto giocare così. Mi ha sorpreso quanto sia stato aggressivo per tutta la partita. Sapevo all'inizio che avrebbe giocato in modo aggressivo, ma il modo in cui lo ha fatto mi ha stupito molto, perché non sbagliava quasi mai, o comunque non quanto mi aspettassi. E poi non sbagliava quasi niente. Le condizioni erano totalmente diverse, perché la palla rimbalzava altissima. Sembrava che dopo il mio servizio lui fosse sempre in una buona posizione per rispondere bene. Dopo ogni colpo importante, trovava sempre la soluzione giusta"