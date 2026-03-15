Alcaraz deluso: "Stanco di avere un bersaglio sulla schiena. C'è una cosa che devo accettare"

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Carlos Alcaraz non potrà difendere il titolo del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista spagnolo è stato sconfitto in semifinale da un ottimo e ritrovato Daniil Medvedev che questa sera affronterà Jannik Sinner in finale. Queste le parole del numero 1 al mondo a SuperTennis dopo il ko: "L'unica cosa che mi stanca un po' è avere sempre un bersaglio sulla schiena. Devo prendere anche i lati positivi da questa sconfitta, ho mostrato ai miei avversari che, se vogliono battermi devono giocare al loro livello migliore. Ma quando giocano a questo livello, non è una sensazione così bella - ha ammesso - Devo semplicemente accettarlo e andare avanti, e da ora in poi sapere che tutti giocheranno così contro di me, e devo essere pronto a questo. Dopo tutto, ho capito anche che devo giocare per me, per la mia squadra e per le persone a me vicine. Non penso che devo vincere per forza. Si tratta solo di inseguire i miei obiettivi, di provare a raggiungere quello che mi sono prefissato prima di ogni torneo"