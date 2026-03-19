Berrettini travolge Muller all'esordio al Miami Open: al 2° turno c'è Bublik

MIAMI (Stati Uniti d'America) - Matteo Berrettini approda al secondo turno del "Miami Open presented by Itau", il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro all'Hard Rock Stadium (montepremi 9415.725 dollari).
Il match
Il 29enne romano, numero 68 del mondo, ha sconfitto al debutto Alexandre Muller per 6-4, 6-2 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Prossimo avversario di Berrettini sarà Alexander Bublik, bye al primo turno e decima testa di serie: fra i due un solo precedente, vinto dal 28enne kazako ai quarti del veloce di Antalya nel 2021.