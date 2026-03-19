Berrettini travolge Muller all'esordio al Miami Open: al 2° turno c'è Bublik

Il match

Il 29enne romano, numero 68 del mondo, ha sconfitto al debutto Alexandre Muller per 6-4, 6-2 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Prossimo avversario di Berrettini sarà Alexander Bublik, bye al primo turno e decima testa di serie: fra i due un solo precedente, vinto dal 28enne kazako ai quarti del veloce di Antalya nel 2021.