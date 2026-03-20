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Berrettini si regala... Bublik

Nel secondo turno con il kazako sarà spettacolo. E ci sono anche da difendere i quarti della passata stagione: classifica a rischio crollo. Esordio positivo per The Hammer a Miami: Muller battuto 6-4 6-2. Matteo picchia col servizio...
Daniele Azzolini
1 min
Berrettini si regala... Bublik© EPA

È già un Matteo che rincuora, quello che vedo sgambettare felice di poter rimettere insieme i pezzi di se stesso, sparsi per l’universo tennistico, mentre il canale televisivo veicola ai cambi di campo, uno via l’altro, gli spot di Sinner nei panni del cuoco che dispone gli spaghett

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