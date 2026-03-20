Sinner mette nel mirino Miami dopo Indian Wells: ecco contro chi farà il suo debutto

Conquistato il primo titolo in carriera a Indian Wells grazie al successo in finale contro il russo Daniil Medvedev, Jannik Sinner mette nel mirino anche Miami, secondo Masters 1000 della stagione tennistica in programma sul duro all'Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo (montepremi 9.415.725 dollari). Qualificato al secondo turno grazie a un bye, il numero due al mondo debutterà contro il bosniaco Damir Dzumhur (76), vincitore all'esordio in rimonta contro il peruviano Inacio Buse con il punteggio di 6-7 7-6 6-1. Nessun precedente tra i due che si ritroveranno uno contro l'altro sabato 21 marzo non prima delle 15 italiane.
Gli avversari di Cobolli e Darderi. Ok Berrettini, ko Bellucci
Qualificati anch'essi al secondo turno, Cobolli (14) inizierà il suo percorso contro il belga Raphael Collignon (72, nessun precedente), mentre Darderi (18) sfiderà il ventenne spagnolo Martin Landaluce (151, nessun precedente). Tra gli italiani esordio positivo per Matteo Berrettini che supera Alexandre Muller 6-4 6-2 dopo un'ora e 23 minuti di gioco e si regala la sfida contro Alexander Bublik. Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci che dopo aver superato le qualificazioni si ferma al primo turno: nella notte italiana il 24enne di Busto Arsizio (77 Atp) è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 6-1 dal 21enne statunitense Alex Michelsen (40).