Sinner mette nel mirino Miami dopo Indian Wells: ecco contro chi farà il suo debutto

Gli avversari di Cobolli e Darderi. Ok Berrettini, ko Bellucci

Qualificati anch'essi al secondo turno, Cobolli (14) inizierà il suo percorso contro il belga Raphael Collignon (72, nessun precedente), mentre Darderi (18) sfiderà il ventenne spagnolo Martin Landaluce (151, nessun precedente). Tra gli italiani esordio positivo per Matteo Berrettini che supera Alexandre Muller 6-4 6-2 dopo un'ora e 23 minuti di gioco e si regala la sfida contro Alexander Bublik. Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci che dopo aver superato le qualificazioni si ferma al primo turno: nella notte italiana il 24enne di Busto Arsizio (77 Atp) è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 6-1 dal 21enne statunitense Alex Michelsen (40).

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