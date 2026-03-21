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Berrettini torna hammer, batte Bublik e vola al 3° turno di Miami! Chi affronterà

Il romano gioca una gran partita al servizio ed avanza nel Masters 1000 della Florida. Eliminati invece Arnaldi e Cobolli
2 min
BerrettiniMiami
Berrettini torna hammer, batte Bublik e vola al 3° turno di Miami! Chi affronterà © EPA

MIAMI (Stati Uniti) - Prosegue il cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro accdde al 3° turno dopo la bella vittoria contro Alexander Bublik (numero 11 al mondo) per 6-4, 6-4 in un'ora e 28 minuti, si tratta della prima vittoria contro un Top 20 da aprile 2025.
Un Berrettini semplicemente perfetto al servizio con ben 17 ace in 10 turni di battuta e tanta freddezza nell'annullare tutte e 6 le palle break del kazako che, in entrambi i set, si è fatto sorprendere subito nei suoi turni di battuta: nel 1° set il break di Matteo arriva (a 15) al 1° gioco mentre nel 2° al 3° dopo 16 minuti di game dove ai vantaggi il romano si è portati sul 2-1. Adesso per Berrettini ci sarà il monegasco Valentin Vacherot (numero 25 al mondo).

Berrettini: "Conosco il mio valore"

Le parole del tennista italiano dopo la partita: "Conosco il mio valore in campo. So che tipo di giocatore sono. Ho solo bisogno di partite. È una bella sensazione, mi rende felice perché mi godo il tempo che passo in campo ed è la cosa più importante per me. Finora ho avuto una carriera incredibile, migliore di quanto avessi mai sognato da bambino, ora è il momento di godermi davvero questo sport. Mi piace giocare qui davanti alla gente a Miami. Mi piace semplicemente giocare a tennis quando mi sento così, ed è per questo che è così speciale".

Alcaraz batte Fonseca. Eliminati Arnaldi e Cobolli

Carlos Alcaraz liquida in due set il giovane talento brasiliano Joao Fonseca e passa al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo, numero uno al mondo, si è imposto con un doppio 6-4. Esordio amaro in Florida per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il primo ha ceduto al belga Raphael Collignon per 7-5, 6-3, mentre il ligure è stato eliminato dal kazako Alexander Shevchenko per 6-7, 7-6, 6-2.

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