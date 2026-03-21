Esordio senza imprevisti per Jannik Sinner , che fresco del trionfo a Indian Wells si aggiudica il match contro il numero 74 Atp Damir Dzumhur con un doppio 6-3. Uno score valido per il secondo turno del 1000 di Miami - secondo Masters stagionale - e che consente al campione azzurro - che all’Hard Rock Staidum ha trionfato nel 2024 - di accomodarsi ai 32esimi di finale, dove affronterà il vincitore del match fra Corentin Moutet e Tomas Machac . Il successo sul bosniaco vale inoltre il primato di 12 vittorie consecutive senza aver mai perso un set dalla nascita del circuito Masters 1000 nel 1990. Ma c'è di più, il 4 volte campione Slam eguaglia il record di 24 set vinti in serie nei tornei 1000 finora appartenuto al solo Novak Djokovic .

Sinner: "Non ho avuto il tempo adeguarmi"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "Il gioco transizione per me è molto importante. Cerco sempre di migliorare, ma dipende anche dalla giornata. Partire con il break aiuta inoltre a essere più aggressivi. Ho fatto anche paio di errori. Non ho avuto tempo adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite non sono mai molto comode. I 24 set come Djokovic? Il punteggio a volte conta a volte no. Io cerco di giocare più partite possibili e considero ogni avversario a ogni modo con lo stesso atteggiamento. Adesso ho un giorno di riposo per pensare alla prossima partita".

È finita a Miami: Sinner chiude con un break!

Il campione azzurro si aggiudica il match d’esordio eliminando Dzumur con un doppio 6-3 in 1 ora e 10 minuti. Uno score che gli apre le porte del terzo turno del secondo Masters stagionale.

Sinner avanti 5-3

C'è spazio anche per il primo ace di Dzumhur in questo game, dove il bosniaco tiene la battuta ritrovando un buon servizio. Poi, Sinner tiene il break di vantaggio uscendo inoltre vincitore dallo scambio più lungo dell'incontro: 24 colpi. Il bosniaco serve ora per restare nel match.

Dzumhur annulla 4 palle break: 4-2 Sinner

Sinner consolida il break a 15 mettendo a segno il suo 8º ace. Poi, approfittando del crollo al servizio del bosniaco, guadagna altre palle break, ma Dzumhur si rialza e difende la battuta dopo una lunga lotta ai vantaggi. Nel gioco successivo, l'azzurro tiene a 15 il servizio (secondo doppio fallo del match) e si porta a condurre per 4-2.

Break Sinner: 2-1

Dzumhur apre il secondo set tenendo la battuta approfittando degli errori sul dritto di Sinner. L'azzurro pareggia i conti al servizio senza più perdere punti dalla palla del controbreak annullata al 7º gioco. Il bosniaco prova a costringere Sinner alla difesa, ma non riesce a superare la rete e concede 3 palle break all'altoatesino, a cui basta la prima per strappare subito il servizio come nel primo parziale.

Si riparte!

Al via il secondo set.

A Sinner il primo set!

L'azzurro archivia il primo set trascinato dal 5º ace dell'incontro e dallo smash che gli consente di tenere a zero la battuta. Sinner avanti 6-3 a Miami. Sono 23 i set consecutivi vinti dal numero 2 al mondo sul circuito 1000: numeri che lo avvicinano al record di 24 parziali vinti da Novak Djokovic nei Masters Atp.

Sinner serve per il set: 5-3

Il bosniaco chiede tanto al servizio e cresce fino a guadagnare una palla del controbreak, annullata però dall'azzurro che tiene il servizio con il solito ace a risolvere il primo momento di difficoltà del match. Dzumhur gioca buone prime che gli consentono di tenere la battuta e di restare aggrappato al primo parziale. Sinner serve ora per il set.

Sinner avanti 4-2

Dzumhur indovina un bel passante di rovescio per poi mettere dentro una palla corta gli consente di vincere il suo primo game alla battuta. Poi, 4 punti consecutivi dell'azzurro tra cui una splendida volée che valgono il 4-1. Nel gioco successivo, Sinner costringe il bosniaco agli straordinari e sul 30 pari si apre il campo con un rovescio da manuale guadagnando una palla break. Il n.74 trascina però il gioco ai vantaggi, dove riesce a difendere la battuta grazie a tre buone prime palle.

Servizio e break: dominio Sinner

Sinner tiene a zero la battuta spingendo subito sul dritto. Nel game successivo, l'azzurro aggancia uno smash imprendibile e guadagna il primo 15, mettendo poi a segno un passante in contropiede che spizzica la linea. Il bosniaco commette un grave errore a campo spalancato e cede il suo primo servizio. Poi, trascinato dal 2º ace Sinner tiene la battuta e si porta avanti di 3 giochi.

Comincia il match!

Si parte a Miami: Sinner al servizio!

Via al riscaldamento

Sorteggio effettuato, Dzumhur ha scelto di rispondere. I due si riscaldano ora prima dell'inizio del match.

Giocatori in campo!

Sinner e Dzumhur fanno il loro ingresso sul centrale. Ora sorteggio e riscaldamento: manca poco all'inizio del match!

Sinner a Miami: tutti i precedenti

Sinner torna dunque in campo a Miami dopo la squalifica che nel 2025 gli ha impedito di difendere il titolo conquistato l'edizione precedente contro Grigor Dimitrov. Ma all'Hard Rrock Stadium, l'azzurro vanta anche altre due finali disputate, di cui una alla sua prima partecipazione nel 2021 e un'altra contro Daniil Medvedev. Questi tutti i precedenti al Masters in Florida:

2024, finale: Sinner b. Dimitrov 6-3, 6-1

6-3, 6-1 2023, finale: Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3

b. Sinner 7-5, 6-3 2022, quarti di finale: Cerundolo b. Sinner 4-1, rit.

b. Sinner 4-1, rit. 2021, finale: Hurkacz b. Sinner 7-6, 6-4

Sinner-Dzumhur: i precedenti

Sinner e Dzumhur si affrontano per la prima volta in carriera.

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