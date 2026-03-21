Sinner come Djokovic e… come nessuno mai, doppio record: "A volte conta, a volte no"

"Il gioco transizione per me è molto importante. Cerco sempre di migliorare, ma dipende anche dalla giornata. Partire con il break aiuta inoltre a essere più aggressivi". Così Jannik Sinner commenta il successo all’esordio contro il n.74 Atp Damir Dzumhur, sconfitto con un doppio 6-3. Uno score che segue il trionfo di Indian Wells e che consente all’azzurro di raggiungere i 32esimi di finale del 1000 di Miami, dove ha già trionfato nel 2024 contro Grigor Dimitrov. Il numero 2 al mondo attende ora di conoscere l’esito dell’incontro fra Corentin Moutet e Tomas Machac. Il successo sul bosniaco vale inoltre il primato di 12 vittorie consecutive senza aver mai perso un set dalla nascita del circuito Masters 1000 nel 1990. Ma c'è di più, il 4 volte campione Slam eguaglia il record di 24 set vinti in serie nei tornei 1000 finora appartenuto al solo Novak Djokovic. Queste le parole di Sinner al termine del match: "Ho fatto anche paio di errori. Non ho avuto tempo adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite non sono mai molto comode. I 24 set come Djokovic? Il punteggio a volte conta a volte no. Io cerco di giocare più partite possibili e considero ogni avversario a ogni modo con lo stesso atteggiamento. Adesso ho un giorno di riposo per pensare alla prossima partita".