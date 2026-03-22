Un Sinner perfetto incanta Miami: spensierato e senza freni, così può tornare il numero uno al mondo

In gita fuori porta, con la crema antisolare protezione 50 e l’Autan contro le punture degli insetti, nel caso il bosniaco Damir Dzumhur avesse estratto – non saprei dire da dove – il suo pungiglione. È un Sinner spensierato quello del primo turno a Miami , tra torme di belle signore acconciate con una carota di panno sui capelli. Qui è ancora Mister Carota, Jannik, da altre parti il soprannome è andato un po’ in disuso, ma è giusto così: Miami, con il centrale ricavato dentro l’Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins è il primo 1000 che l’abbia visto finalista, il primo che abbia fatto intuire le sue doti straordinarie. E gli italiani sono tanti, non una vera comunità, ma prossima a diventarlo. Miami è la città delle seconde case, per chi possa permettersele. Vacanze assicurate al fianco di gente spesso famosa.

Una sorta di allenamento

Recuperato coach Vagnozzi, che si è agganciato al Team per il debutto in Florida del fresco vincitore di Indian Wells, Sinner si è preso licenza di interpretare il match come un serio allenamento, tanto più ben pagato e con i punti in palio. Si è preso la briga di dividere in due le parti del suo gioco, una agganciata al suo tennis di sempre dai ritmi incontenibili, quella che ha tolto il fiato a Dzumhur, l’altra adibita al ripasso delle famose transizioni che sta cercando di perfezionare. Come andare a rete, dove e quando inserire una smorzata tra le trame più fitte di colpi possenti. Non tutto gli è riuscito, ma le cifre percentuali sono lì a testimoniare del tentativo. Intanto, le prime palle di servizio: sono andate a segno 26 sulle 29 giocate, con un percentuale monstre del 90%, e punte di velocità di 214 orari. Poi le discese a rete, qualcuna avventurosa, altre invece in linea con i progressi effettuati. Tredici tentativi, con dieci punti ottenuti. Troppi errori invece sulle smorzate, alcune davvero improbabili. Ma sempre in un quadro d’assieme che Sinner ha tenuto sotto controllo: 21-18 i vincenti rispetto agli errori non forzati (8-18 per il bosniaco) con una sola palla break concessa, e puntualmente disinnescata, a fronte delle nove giocate di cui tre messe a segno. Doppio 6-3 in un’ora e 10, con soli otto punti concessi sul proprio servizio…

"Un match utile"

«Sì, un match utile, ben controllato da parte mia. I primi turni, l’ho sempre detto, nascondono pericoli a non finire. Ho cercato di mettere in campo più cose, perché il gioco di transizione è importante, un aspetto sul quale abbiamo cercato di migliorare molto. E anche per abituarmi il prima possibile a questi campi, che sono molto diversi da quelli di Indian Wells, così come è diverso il clima, per fortuna non ancora caldissimo, ma certo più umido». Ha firmato la 12ª vittoria consecutiva in due set nei Masters 1000, da Parigi Bercy a oggi. Ventiquattro set vinti, una serie che pareggia la migliore striscia di Djokovic. Se riuscirà a vincere anche il prossimo diventerà il numero uno in questa ristrettissima classifica.

Più Sinner o più Alcaraz?

Visto l’altro ieri Alcaraz, e ieri Sinner, gli appassionati di tennis a Miami provano a tirare le prime conclusioni. Più Sinner, o più Alcaraz? La domanda, in realtà, rimbalza di torneo in torneo, malgrado i due non riescano a incontrarsi ormai dallo scorso novembre. È una questione mal posta, però, frutto di semplificazioni a uso e consumo del grande pubblico, che non tiene in conto la continua migrazione di esperienze che è avvenuta fra i due, in questi pochi anni di Tour insieme, tale da obbligare ad aggiornare la domanda per chiedersi, a questo punto, quanto vi sia dell’uno nell’altro, e viceversa. Anche le risposte dei tennisti che a stretto giro se li sono trovati di fronte, finiscono per non trovare una linea comune. O meglio, la trovano a parole, «Sinner è più meccanico, Alcaraz più vario», non nelle valutazioni di fondo.

Medvedev ritiene che lo spirito libero di Alcaraz offra agli avversari, e in primis a se stesso, la possibilità di incidere maggiormente sul match (e magari vincere qualche incontro, com’è successo), mentre Sinner cuce addosso agli avversari una camicia di forza. Più schierato dalla parte dello spagnolo, Joao Fonseca, battuto con un doppio 7-6 in California da Sinner, e con un doppio 6-4 l’altro ieri dal Numero uno. «Sinner è un perfetto robot, colpisce la palla più forte, ma non propone niente di diverso. Indubbiamente è preciso, è difficile indurlo in errore. Alcaraz ha più colpi. Viene a rete, colpisce in top spin, ha grande facilità di corsa e in quanto a potenza nemmeno lui scherza. Mi è sembrato più completo dell’italiano». Frase, quest’ultima, che ha provocato un’autentica ondata di riprovazione sui social. Resto dell’idea che ognuno possa esprimersi come meglio crede, fatto salvo il dovuto rispetto. Resto solo un po’ freddino di fronte all’orgoglio con cui Fonseca ha sempre “indossato” il nickname di Sinnerzinho, il piccolo Sinner. Forse Alcarazinho gli sarebbe stato di maggiore conforto.

Alcaraz attende Sebastian Korda, cresciuto da papà Petr, oggi lasciato alle mani di Ryan Harrison, coach di primissimo pelo: 4-1 per lo spagnolo nei testa a testa. Sinner avrà Moutet che ha battuto 6-0 1-6 6-4 Machac. Lo conosce bene. Il francese gli sfilò un set l’anno scorso al Roland Garros.



