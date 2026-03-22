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Paolini eliminata a Miami: Ostapenko rimonta Jasmine e vola agli ottavi

La numero 1 d'Italia esce di scena dal 1000 in Florida e cede il secondo turno all'ex numero 5 Wta
2 min
PaoliniMiamiOstapenko
Paolini eliminata a Miami: Ostapenko rimonta Jasmine e vola agli ottavi © EPA

Jasmine Paolini esce di scena a Miami. La numero 1 d'Italia si arrende alla rimonta di Jelena Ostapenko, che sul cemento del Butch Buchholz si impone con il finale di 5-7, 6-2, 7-5. Uno score che consente all'ex numero 5 al mondo di accedere agli ottavi di finale del 1000 in Florida, dove affonterà la vincente fra Elina Svitolina e Hailey Baptiste. Già reduce dal successo su Taylor Townsend, l'azzurra rimedia così la seconda eliminazione sul circuito 1000 dopo il ko di Indian Wells contro Talia Gibson.

In campo Berrettini e Bolelli-Vavassori

Fra gli altri azzurri in gara a Miami anche il ritrovato Matteo Berrettini, che dopo il successo su Aleksandr Bublik ​, nella notte italiana contenderà a Valentin Vacherot - campione contro ogni pronostico al 1000 di Shanghai 2025 - l'accesso ai quarti di finale. Così il tandem Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati contro Rajeev Ram e Romain Arneodo. Nel programma del doppio anche Luciano Darderi, che dopo il ko contro il numero 136 Atp Martin Landaluce continua la sua avventura a Miami a fianco di Fernando Romboli, con cui sfiderà Santiago Gonzalez e David Pel.

 

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