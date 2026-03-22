Clamoroso a Miami: Alcaraz eliminato al terzo turno! Super Korda, Carlos ko in tre set

Carlos Alcaraz eliminato a Miami! Il numero 1 al mondo e 7 volte campione Slam, abbandona la scena del secondo 1000 stagionale, arrendendosi in 3 set allo statunitense numero 42 Atp Sebastian Korda: 3-6, 7-5, 4-6 lo score che decide la seconda eliminazione consecutiva stagionale dopo il ko al penultimo atto di Indian Wells contro Daniil Medvedev. Lo spagnolo, che l'edizione precedente era uscito sconfitto dal match d'esordio contro David Goffin al secondo turno, rilancia le ambizioni di Jannik Sinner, che fresco campione a Indian Wells può puntare al Sunshine Double sapendo di non doversi scontrare con il diretto rivale in graduatoria. Ancora una volta dunque, Sincaraz può attendere. Quanto a Korda - che nel bilancio dei precedenti con lo spagnolo vantava già un successo al 1000 di Monte Carlo nel 2022 - attende ora di conoscere l'esito del match fra Karen Khachanov e l'altro spagnolo in gara all'Hard Rock Stadium, il classe 2006 e numero 136 Atp Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni reduce dal successo al turno su Luciano Darderi.