Sinner-Moutet: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale

Jannik Sinner ha battuto Damir Dzumhur al debutto nel Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul duro all'Hard Rock Stadium della città della Florida (montepremi 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, bye al primo turno, si è imposto contro il bosniaco con il punteggio di 6-3 6-3, in un'ora e 12 minuti di gioco. Sinner, unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida e reduce dal successo a Indian Wells, se la vedrà al prossimo round con Corentin Moutet, 30esima testa di serie seeding e 33esimo del mondo, che ha vinto in tre set sul ceco Tomas Machac, numero 48 Atp, con il punteggio di 6-0 1-6 6-4. Solo un precedente tra i due tennisti, quello vinto dall'azzurro in quattro set agli ottavi di finale del Roland Garros 2024.