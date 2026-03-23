Bolelli-Vavassori, partenza ok a Miami: Arneodo e Ram battuti in tre set

Buona partenza per Simone Bolelli e Andrea Vavassori al "Miami Open presented by Itaù", il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro all'Hard Rock Stadium fino al 29 marzo (montepremi 9.415.725 dollari). In campo per la terza volta nel secondo appuntamento del "Sunshine Double" gli azzurri, teste di serie numero 7, hanno sconfitto 5-7, 7-6 (2), 13-11, il monegasco Romain Arneodo e lo statunitense Rajeev Ram, ex numero 1 del mondo nel ranking individuale di doppio, finalista in questa specialità a Miami nel 2016 in coppia con il sudafricano Raven Klaasen. Fermati al primo turno nel 2024 e al secondo nel 2025, ora proveranno a raggiungere il loro miglior risultato in coppia a Miami. Per riuscirci dovranno battere una coppia di singolaristi, l'argentino Tomas Martin Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo, che ha eliminato Andrey Rublev in questa edizione del torneo.