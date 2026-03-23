Bolelli-Vavassori, partenza ok a Miami: Arneodo e Ram battuti in tre set

Buona partenza per Simone Bolelli e Andrea Vavassori al "Miami Open presented by Itaù", il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro all'Hard Rock Stadium fino al 29 marzo (montepremi 9.415.725 dollari). In campo per la terza volta nel secondo appuntamento del "Sunshine Double" gli azzurri, teste di serie numero 7, hanno sconfitto 5-7, 7-6 (2), 13-11, il monegasco Romain Arneodo e lo statunitense Rajeev Ram, ex numero 1 del mondo nel ranking individuale di doppio, finalista in questa specialità a Miami nel 2016 in coppia con il sudafricano Raven Klaasen. Fermati al primo turno nel 2024 e al secondo nel 2025, ora proveranno a raggiungere il loro miglior risultato in coppia a Miami. Per riuscirci dovranno battere una coppia di singolaristi, l'argentino Tomas Martin Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo, che ha eliminato Andrey Rublev in questa edizione del torneo.
Bolelli-Vavassori: inizio ok
La gara comincia con pochi scambi. Sul 5-5, però, un paio di risposte di Arneodo creano un 15-30 sul servizio di Bolelli, che se ne vede arrivare un’altra da Ram per il 40 pari. Sempre l’americano completa l’opera tirandogli addosso sulla seconda: break, 5-6. Ancora Ram chiude il conto: 7-5. Nel secondo parziale il canovaccio del primo si ripete, anche se un momento da brividi per i due italiani c’è. Arriva sul 3-3, quando lo 0-30 non lascia tranquilli gli azzurri, che però riescono a uscirne. Il secondo momento critico arriva sul 5-4 per Bolelli-Vavassori, che si ritrovano sul 15-30 con una gran risposta di dritto del bolognese. Si riesce ad arrivare al set point, sprecato da Bolelli con il lob a scavalcare Ram. Il tie-break si tinge di azzurro: 7-2. Equilibrio anche nelle ultime fasi del match. Bolelli e Vavassori vanno sul 7-5, ma gli avversari recuperano anche stavolta. Gli italiani vanno sull’11-10 ma niente da fare: Ram annulla il match point, ma non tira su la volée bassa successiva. E stavolta è Bolelli a chiudere al volo a rete per il definitivo 13-11.