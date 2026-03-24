Jannik Sinner sbarca nei quarti di finale del "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi lo statunitense Alex Michelsen, 40esimo della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 7-6(4), dopo un'ora e 41 minuti di gioco. Per il campione altoatesino, reduce dal trionfo a Indian Wells, si tratta del 20esimo quarto in un Masters 1000; l'azzurro ha inoltre vinto gli ultimi 28 set consecutivi nei Masters 1000, dal secondo turno di Parigi 2025: è un record senza eguali dal 1990, quando è stata introdotta questa categoria di tornei. Per un posto in semifinale Sinner se la vedrà con il vincente del match tra il francese Terence Atmane, n.53 del mondo, e l'americano Frances Tiafoe, 20esimo della classifica Atp e 19esimo del torneo. L'azzurro diventa il terzo tennista a raggiungere i quarti di finale del torneo in tutte le prime cinque partecipazioni. Prima di lui solo Noah e Edberg. Sinner, inoltre, ha vinto 25 degli ultimi 29 tiebreak.
7-4 al tie break, Sinner vince anche il secondo set e passa il turno
Jannik conquista anche il secondo parziale (7-4 al tie break) e porta a casa la vittoria, conquistando la qualificazione per i quarti di finale.
6-6, si va al tie break
Sinner (due volte) e Michelsen tengono il servizio. Il secondo set si decide al tie break, che inizia con l'americano alla battuta.
Break di Sinner: 5-4 per Michelsen
Ecco il ritorno di Jannik. Il campione azzurro, dopo aver vinto l'ottavo game del secondo set alla battuta, trova il contro break. Ora batte per andare sul 5-5.
Michelsen vince 3 game di fila: avanti 5-2
Lo statunitense prima difende il servizio lasciando Sinner a 15, poi riesce a conquistare il break sulla battuta di Jannik e infine difende il vantaggio, portandosi sul 5-2.
I due tennisti difendono la battuta: 2-2
Nessun break nei primi quattro giochi del secondo set. Jannik impeccabile al servizio: risultato sul 2-2.
Inizia il 2° set, Michelsen tiene il servizio
Si riparte. Nel primo game del secondo parziale l'americano difende la battuta e si porta avanti 1-0.
Sinner vince il 1° set
Sinner alza il livello a partire dal nono game, in cui sciupa quattro palle break. Poi, dopo averlo lasciato a zero nel successivo gioco, il fuoriclasse altoatesino strappa il servizio a Michelsen, prologo al definitivo 7-5 che sancisce il successo nel primo set.
Ancora parità
Stesso copione nei successivi game. con Michelsen implacabile al servizio e l'azzurro che, per tre volte su quattro, concede un punto all'americano numero 40 al mondo: il risultato è ora di 4-4.
Doppio botta e risposta
Va a Michelsen il primo game il quale, dopo il pari di Sinner, si ripete nel terzo, lasciando ancora l'azzurro a zero, che lo 'imita' tuttavia nel quarto: entrambi i tennisti difendono i rispettivi servizi e, dopo 12' di gioco, a Miami il punteggio nel primo set è di 2-2.
Tutto pronto a Miami
Jannik Sinner, dopo aver disputato un breve 'allenamento' con la figlia di Belinda Bencic, ha effettuato il sorteggio e sta iniziando il classico riscaldamento che anticipo l'inizio ufficiale del match con il 'padrone di casa' Michelsen.
Sinner-Michelsen: orario e diretta tv streaming
La striscia di set conquistati da Jannik Sinner senza concederne neanche uno è a quota 16 negli ultimi otto incontri, nei quali ha sempre vinto con lo stesso punteggio: due set a zero. Questa sera il tennista azzurro sarà impegnato nel match contro Alex Michelsen - n.40 del ranking ATP -, con il match che si disputerà oggi 24 marzo alle ore 16 locali, ovvero alle 21 italiane, sul cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Sarà possibile assistere all'incontro in diretta tv tramite Sky Sport in esclusiva, così come in streaming tramite le applicazioni di SkyGo e NOWTv.