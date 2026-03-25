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Paolini ed Errani non si fermano: altra vittoria a Miami, sono in semifinale

La toscana e la romagnola, prime favorite del seeding, si sono imposte nei quarti sulla coppia composta da Asia Muhammad e Erin Routliffe
1 min
Paolini ed Errani non si fermano: altra vittoria a Miami, sono in semifinale© EPA

Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per le semifinali al "Miami Open", quarto WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida.

Vittoria in due set

La romagnola e la toscana (entrambe al n. 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, si sono imposte nei quarti sulla coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe (n.26 e n.11 nel ranking di specialità), seste teste di serie, con il punteggio di 6-3 6-1.

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