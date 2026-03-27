Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale

Poco più di un allenamento. Jannik Sinner torna ad alzare il livello e prende a pallate un Frances Tiafoe incapace di opporre resistenza: 6-2, 6-2 in appena 71 minuti di gioco e biglietto per la semifinale del "Miami Open" staccato. Con un servizio solido e una varietà di gioco che ha messo alle corde lo statunitense sin dai primi scambi, il 24enne altoatesino si porta così a due vittorie dal "Sunshine Double", impresa riuscita solo ad altri sette giocatori, l'ultimo dei quali fu però Roger Federer nel 2017. Sul cemento dell'Hard Rock Stadium toccherà adesso ad Alexander Zverev affrontare un Sinner in forma straripante, reduce da 10 vittorie consecutive senza concedere nemmeno un set ai suoi avversario. Il resoconto degli ultimi 10 incontri recita infatti sempre lo stesso risultato: due set a zero per il numero due del ranking ATP. Il tennista tedesco - numero 4 al mondo - ha staccato il pass per la semifinale contro l'argentino Francisco Cerundolo, che nulla ha potuto contro lo strapotere tecnico di Zverev, impostosi col punteggio di due set a zero - 6-1, 6-2 il risultato dei due set -, al termine di un match durato soltanto un'ora e cinque minuti.
Sinner-Zverev: orario e diretta tv streaming
La semifinale tra Jannik ed il numero 4 del ranking ATP del Miami Open si disputerà sul cemento dell'Hard Rock Stadium - campo Centrale -, con il match che non prenderà il via prima di mezzanotte (ora italiana). L'incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport in esclusiva, mentre si potrà assistere alla gara anche in streaming tramite le applicazioni SkyGo, NOWTv e su TennisTv.
Sinner-Zverev: i precedenti
Il match valevole per le semifinali del Miami Open tra Sinner e Zverev sarà il 12° incontro tra i due tennisti, con il resoconto totale che recita 7-4 per Jannik. Di seguito tutti i precedenti tra l'azzurro ed il numero 4 al mondo:
- Open di Francia (2020), Sinner-Zverev 3-1;
- Colonia (2020), Sinner-Zverev 0-2;
- US Open (2021), Sinner-Zverev 0-3;
- Monte Carlo (2022), Sinner-Zverev 1-2;
- US Open (2022), Sinner Zverev 2-3;
- Cincinnati (2024), Sinner-Zverev 2-1;
- Australian Open (2025, Finale), Sinner-Zverev 3-0;
- Vienna (2025), Sinner-Zverev 2-1;
- Parigi (2025), Sinner-Zverev 2-0;
- ATP Finals (2025, Finale), Sinner-Zverev 2-0;
- Indian Wells (2026), Sinner Zverev 2-0.