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Quanta Italia a Miami! Dopo Sinner, in finale anche Errani-Paolini e Bolelli-Vavassori

Come il 4 volte campione Slam, anche entrambi i tandem azzurri conquistano l'ultimo atto del secondo 1000 stagionale
2 min
errani paoliniBolelli VavassoriMiami masters 1000
Quanta Italia a Miami! Dopo Sinner, in finale anche Errani-Paolini e Bolelli-Vavassori

Presidio azzurro a Miami. Dopo il successo in semifinale di Jannik Sinner, che dopo il trionfo a Indian Wells resta dunque in corsa per il Sunshine Double, a raggiungere l'ultimo atto del secondo mille stagionale sono anche entrambi i tandem tricolore Sara Errani-Jasmine Paolini e Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Le azzurre escono vincitrici dal match contro Elise Mertens e Shuai Zhang, deciso dal ritiro della belga sul parziale di 2-1. Un parziale che vale la loro prima finale stagionale, con Taylor Townsend e Katerina Siniakova ad attendere le campionesse al Roland Garros 2025 all'appuntamento di domenica 29 marzo. Così anche Bolelli e Vavassori, che dopo il successo per 6-3, 6-4 sulla coppia John Patrick Smith-Sander Arends, ritrovano i 2 volte campioni Slam - nonché campioni in carica alle Finals - Harri Heliovaara e Henry Patten: appuntamento alle ore 17.30 di sabato 28. 

Miami 2026: il calendario delle finali

Sabato 28

  • 17.30 - Doppio maschile Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten
  • Non prima delle 18.00 - Singolare femminile Sabalenka-Gauff

Domenica 29

  • Orario da definire - Sinner-Lehecka
  • Orario da definire - Errani/Paolini-Townsend/Siniakova

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