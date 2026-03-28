Quanta Italia a Miami! Dopo Sinner, in finale anche Errani-Paolini e Bolelli-Vavassori

Presidio azzurro a Miami. Dopo il successo in semifinale di Jannik Sinner, che dopo il trionfo a Indian Wells resta dunque in corsa per il Sunshine Double, a raggiungere l'ultimo atto del secondo mille stagionale sono anche entrambi i tandem tricolore Sara Errani-Jasmine Paolini e Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Le azzurre escono vincitrici dal match contro Elise Mertens e Shuai Zhang, deciso dal ritiro della belga sul parziale di 2-1. Un parziale che vale la loro prima finale stagionale, con Taylor Townsend e Katerina Siniakova ad attendere le campionesse al Roland Garros 2025 all'appuntamento di domenica 29 marzo. Così anche Bolelli e Vavassori, che dopo il successo per 6-3, 6-4 sulla coppia John Patrick Smith-Sander Arends, ritrovano i 2 volte campioni Slam - nonché campioni in carica alle Finals - Harri Heliovaara e Henry Patten: appuntamento alle ore 17.30 di sabato 28.