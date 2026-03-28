Bolelli e Vavassori, arriva la prima gioia nei 1000: è festa a Miami!

MIAMI (Stati Uniti) - Prima gioia nel circuito 1000 per Simone Bolelli e Andrea Vavassori ! La coppia italiana conquista il suo primo Masters 1000 (12° titolo della coppia di cui 6 tornei Atp 500) trionfando a Miami contro la bestia nera composta da Harri Heliovaara ed Henry Patten (numeri 4 al mondo) che aveva vinto le ultime 4 sfide con gli azzurri (quest'anno ad Adelaide e Doha) .Sul campo centrale, sotto il caldo del mezzogiorno, Bolelli e Vavassori s'impongono con il punteggio di 6-4 , 6-2 dopo un'ora e 12 minuti.

La partita

Ottimo avvio della coppia azzurra che strappa (a 30) subito il servizio al britannico e al finlandese, lo difende bene nei turni di battuta (una sola volta al deciding point) portandosi sul 5-3. Gli italiani hanno anche 3 set-point sullo 0-40 degli avversari, bravi però ad uscirne. Vavassori va al servizio e a 30 (dopo esser stati 40-0) chiude il set 6-4 in 40'.

Anche la seconda frazione di apre con il break italiano ancora contro Patten al servizio con Bolelli autore di una superba risposta al deciding point. Sempre Bolelli decisivo (pasante di dritto) al deciding point del 4° gioco per il 3-1.

Come nel 1° set i due azzurri si trovano con 3 palle break (0-40) al 7° gioco, Patten e Heliovaara questa volta non riescono a salvarsi con Bolelli che va a servire per il match sul 5-2 mandando i titoli di coda.

Inizia quindi con una vittoria la prima delle tre finali azzurre in scena a Miami: domani sarà la volta di Paolini-Errani nel doppio femminile e di Jannik Sinner nel singolare maschile che potrebbe firmare il "Double Sunshine".