Urlo Sabalenka a Miami. Oggi Errani-Paolini

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Quattro finali in altrettanti tornei disputati in stagione, con 3 trofei messi in bacheca. Rasenta la perfezione il 2026 di Aryna Sabalenka, che dopo i trionfi a Brisbane e Indian Wells fa centro pure a Miami, bissando il successo di 12 mesi fa (la prima a farlo come numero 1 del mondo dopo Serena Williams dal 2013 al 2015) e soprattutto firmando il "Sunshine Double", la quinta di sempre a riuscire in questa impresa dopo Steffi Graf, Kim Cli
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