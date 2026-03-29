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Urlo Sabalenka a Miami. Oggi Errani-Paolini

Aryna vince il singolare con Gauff e centra il "Sunshine Double". Le azzurre in campo per il titolo del doppio
Gianluca Strocchi
1 min
Sabalenka
Urlo Sabalenka a Miami. Oggi Errani-Paolini © APS

Quattro finali in altrettanti tornei disputati in stagione, con 3 trofei messi in bacheca. Rasenta la perfezione il 2026 di Aryna Sabalenka, che dopo i trionfi a Brisbane e Indian Wells fa centro pure a Miami, bissando il successo di 12 mesi fa (la prima a farlo come numero 1 del mondo dopo Serena Williams dal 2013 al 2015) e soprattutto firmando il "Sunshine Double", la quinta di sempre a riuscire in questa impresa dopo Steffi Graf, Kim Cli

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