Alcaraz, l'ultima folle spesa "Per staccare la mente": ecco come ha deciso di consolarsi

È iniziato con uno Slam e un 500 il 2026 di Alcaraz, ma le delusioni di Indian Wells prima e Miami poi hanno lasciato trapelare le prime voci (tanto azzardate quanto prevedibili) su una possibile crisi di inizio stagione per il numero 1 al mondo, proprio come accaduto al suo diretto rivale in graduatoria Jannik Sinner, ora in corsa per il Sunshine Double che sul circuito maggiore manca dalla doppietta di Roger Federer nel 2017. E a proposito di "Sunshine", il 7 volte campione Major, fresco del primato di tennista più giovane della storia a completare il Career Grand Slam, si concede una pausa dai campi dopo il ko in semifinale in California contro Daniil Medvedev e la bruciante sconfitta al secondo turno del 1000 in Florida contro Sebastian Korda, poi a sua volta eliminato dal numero 151 Atp. E quale modo migliore di staccare la spina se non regalandosi uno yacht da oltre 8 milioni di dollari? Come riportato da SuperYacht Times, il campione spagnolo ha commissionato la costruzione di un catamarano di lusso da circa 27 metri a Sunreef Yachts, il cantiere polacco specializzato nella progettazione e costruzione di catamarani di lusso. Nel dettaglio, Alcaraz ha ordinato il modello Ultima 88, il cui prezzo finale può raggiungere il tetto dei 10 milioni considerato il ventaglio di personalizzazioni realizzabili. A fornirne i dettagli, è lo stesso numero 1 al mondo, che ha inoltre raccontato della necessità di avere un rifugio dove poter staccare la mentre fra un torneo e l'altro: "Ho capito quanto sto bene in barca. Vivo vicino al mare, il clima aiuta, e a un certo punto ho sentito che volevo qualcosa di mio. Il mio calendario è pienissimo, ho bisogno di un posto dove spegnere la mente e allontanarmi dal tennis".