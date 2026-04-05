Pasqua in campo per Sinner: ottavi di Montecarlo in doppio, ecco con chi

Domenica di Pasqua in campo per Jannik Sinner, che in coppia con il belga Zizou Bergs ha aperto il programma del torneo di doppio a Montecarlo. I due hanno battuto in due set il ceco Tomas Machac e il norvegese Casper Ruud, col punteggio di 6-4, 7-5, in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Negli ottavi di finale, la sfida sarà contro Andreozzi-Guinard o i fratelli Tsitsipas, Stefanos e Pavlos. Nel singolare del Masters 1000 del Principato, il n.2 al mondo entrerà in campo al secondo turno, tra martedì e mercoledì prossimi, contro il vincente della sfida tutta francese tra Ugo Humbert e il 17enne Mouise Kouamé.