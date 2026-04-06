Debutto vincente per la coppia italiana formata da Berrettini e Vavassori nel torneo di doppio maschile al "Rolex Monte-Carlo Masters", il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro. Ai sedicesimi di finale, i due azzurri hanno battuto De Minaur e Norrie e hanno conquistato la qualificazione per il prossimo turno: 6-4 4-6 10-5 al super tie-break il risultato per Vavassori e Berrettini, chamato a sostituire Bolelli, in un'ora e 29 minuti di gioco. Per un posto ai quarti di finale i due italiani giocheranno contro Harri Heliovaara e Henry Patten, coppia numero 3 del seeding.
Arnaldi fuori
Continua il 2026 da incubo per Matteo Arnaldi. Sconfitto nel decisivo turno delle qualificazioni ma ripescato come lucky loser, il 25enne sanremese esce subito di scena al "Rolex Monte-Carlo Masters": il numero 107 del mondo, che in questa stagione non ha mai superato il primo turno nel tabellone principale di un torneo ATP, cede per 6-2 6-4 contro Cristian Garin, numero 100 e pure lui proveniente dalle qualificazioni. Montecarlo resta un tabù per Arnaldi che anche negli ultimi due anni aveva perso al primo turno.
Cobolli c'è!
Ha avuto bisogno del terzo set ma Flavio Cobolli non ha sbagliato il debuto a Montecarlo battendo l'argentino Francisco Comesana (numero 99 al mondo) con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 dopo 2 ore e 32 minuti. Dopo un 2° set il tennista italiano ha messo in un angolo l'avversario volando subito sul 4-0, turno di blackout all'8° gioco perdendo uno dei due break (5-3) ma subito riscattato al 9° per chiudere la partita. Per il romano l 2° turno c'è il belga Alexander Blockx (numero 91 al mondo).