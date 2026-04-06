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Berrettini-Vavassori vincono all’esordio nel doppio a Montecarlo: De Minaur-Norrie ko, chi sfidano agli ottavi

Vittoria al debutto per la coppia azzurra: 6-4 4-6 10-5 al super tie-break il risultato a favore dei due italiani
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Berrettini-Vavassori vincono all’esordio nel doppio a Montecarlo: De Minaur-Norrie ko, chi sfidano agli ottavi© EPA

Debutto vincente per la coppia italiana formata da Berrettini e Vavassori nel torneo di doppio maschile al "Rolex Monte-Carlo Masters", il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro. Ai sedicesimi di finale, i due azzurri hanno battuto De Minaur e Norrie e hanno conquistato la qualificazione per il prossimo turno: 6-4 4-6 10-5 al super tie-break il risultato per Vavassori e Berrettini, chamato a sostituire Bolelli, in un'ora e 29 minuti di gioco. Per un posto ai quarti di finale i due italiani giocheranno contro Harri Heliovaara e Henry Patten, coppia numero 3 del seeding.

 

 

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