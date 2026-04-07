Cobolli, psicodramma racchette e poi il trionfo

Flavio Cobolli non ha tradito il folto pubblico italiano presente, come da tradizione, sulle tribune del Country Club di Montecarlo. Pur soffrendo e rimontando un break di ritardo nella prima frazione, il romano ha messo in un angolo l’argentino Francisco Comesana, numero 99 Atp, che ha giocato a braccio sciolto dal primo all’ultimo quindici. Bravo il tennista azzurro a rimanere calmo anche in una giornata non eccezionale, costellata da molti erro