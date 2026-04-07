Berrettini avanti a Montecarlo senza giocare, ecco perché e chi sfida nel prossimo turno

Esordio rapido e indolore per Matteo Berrettini nel " Rolex Monte-Carlo Masters ", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Nel match che ha aperto il programma sul Court Ranieri III (il campo Centrale del Country Club) il 29enne romano, numero 90 del ranking Atp , in tabellone grazie ad una wild card, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut , numero 85 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, costretto al ritiro per un problema fisico a metà del primo set, sul punteggio di 4-0 in favore dell'azzurro dopo appena 23 minuti di partita.

L'avversario del prossimo turno

Al secondo turno Berrettini dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, numero 10 del ranking e settimo favorito del seeding: il 30enne moscovita ha vinto tutte e tre le sfide precedenti con l'azzurro, ma i due non si incrociano dai round robin della Atp Cup del 2022. I due non si sono fra l'altro mai affrontati sul "rosso", superficie sulla quale Berrettini ha conquistato 6 dei suoi 10 trofei.