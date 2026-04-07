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Berrettini avanti a Montecarlo senza giocare, ecco perché e chi sfida nel prossimo turno

Esordio rapido e indolore contro lo spagnolo Bautista Agut: il tennista romano avanza nel terzo "1000" stagionale
1 min
Berrettini avanti a Montecarlo senza giocare, ecco perché e chi sfida nel prossimo turno© Getty Images

Esordio rapido e indolore per Matteo Berrettini nel "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Nel match che ha aperto il programma sul Court Ranieri III (il campo Centrale del Country Club) il 29enne romano, numero 90 del ranking Atp, in tabellone grazie ad una wild card, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 85 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, costretto al ritiro per un problema fisico a metà del primo set, sul punteggio di 4-0 in favore dell'azzurro dopo appena 23 minuti di partita.

L'avversario del prossimo turno

Al secondo turno Berrettini dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, numero 10 del ranking e settimo favorito del seeding: il 30enne moscovita ha vinto tutte e tre le sfide precedenti con l'azzurro, ma i due non si incrociano dai round robin della Atp Cup del 2022. I due non si sono fra l'altro mai affrontati sul "rosso", superficie sulla quale Berrettini ha conquistato 6 dei suoi 10 trofei.

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