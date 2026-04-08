Berrettini-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo reale

Matteo Berrettini è impegnato nel secondo turno del 'Rolex Montecarlo Masters', terzo 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Nel primo turno contro Roberto Bautista Agut (ripescato in tabellone come lucky loser), l'azzurro era in vantaggio nel primo set 4-0, quando lo spagnolo è stato costretto al ritiro per un problema muscolare. Al secondo turno Berrettini dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, numero 10 del ranking Atp e settimo favorito del seeding. "Non è certo il modo in cui vorrei vincere, anche perché ci sono passato io stesso tante volte da situazioni del genere e so bene come ci si sente. Spero che Roberto si riprenda presto e mi auguro di ritrovarlo per altre battaglie. Sono contento del mio atteggiamento, di come sono entrato in campo e di come colpivo la palla. Inoltre il match di doppio vinto con Andrea (Vavassori, ndr) mi ha dato ritmo e fiducia" ha detto Berrettini dopo la vittoria al primo turno.
I precedenti tra Berrettini e Medvedev
Il 30enne moscovita ha vinto tutte e tre le sfide precedenti con l'azzurro, ma i due non si incrociano dai round robin della Atp Cup del 2022. I due non si sono fra l'altro mai affrontati sul "rosso", superficie sulla quale Berrettini ha conquistato 6 dei suoi 10 trofei.
Berrettini-Medvedev, quando si gioca e dove vederla
La partita tra Berrettini e Medvedev è in programma mercoledì 8 aprile sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11:00. La gara sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky e sarà disponibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.