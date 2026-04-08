Berrettini-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo reale

Matteo Berrettini è impegnato nel secondo turno del 'Rolex Montecarlo Masters', terzo 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Nel primo turno contro Roberto Bautista Agut (ripescato in tabellone come lucky loser), l'azzurro era in vantaggio nel primo set 4-0, quando lo spagnolo è stato costretto al ritiro per un problema muscolare. Al secondo turno Berrettini dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, numero 10 del ranking Atp e settimo favorito del seeding. "Non è certo il modo in cui vorrei vincere, anche perché ci sono passato io stesso tante volte da situazioni del genere e so bene come ci si sente. Spero che Roberto si riprenda presto e mi auguro di ritrovarlo per altre battaglie. Sono contento del mio atteggiamento, di come sono entrato in campo e di come colpivo la palla. Inoltre il match di doppio vinto con Andrea (Vavassori, ndr) mi ha dato ritmo e fiducia" ha detto Berrettini dopo la vittoria al primo turno.