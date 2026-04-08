Musetti subito fuori a Monte Carlo: Vacherot vince in casa in 2 set. Out anche Cobolli

Sopravvive solamente Matteo Berrettini al Day 5 di Monte Carlo, dove dopo il doppio bagel che ha schiantato Daniil Medvedev sono seguite le eliminazioni degli altri azzurri in gara Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il numero 9 al mondo cede gli ottavi del Masters monegasco al padrone di casa Valentin Vacherot - che in campo ha portato tutta la prevedibile ambizione di stravolgere i pronostici come già fatto al 1000 Shanghai - arrendendosi in 2 set col finale di 6(6)-7, 5-7. Uno score che riporta i troppi errori sul dritto del finalista al Country Club nel 2025 e il crollo mentale al break subìto nel secondo parziale. Esce di scena anche il numero 16 Atp, che si arrende al numero 77 Alexander Blockx per 3-6, 3-6. In campo giovedì 9 aprile, il 4 volte campione Slam Jannik Sinner, che agli ottavi ritroverà Tomas Machac.