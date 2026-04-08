Musetti subito fuori a Monte Carlo: Vacherot vince in casa in 2 set. Out anche Cobolli

Sopravvive solamente Matteo Berrettini al Day 5 di Monte Carlo, dove dopo il doppio bagel che ha schiantato Daniil Medvedev sono seguite le eliminazioni degli altri azzurri in gara Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il numero 9 al mondo cede gli ottavi del Masters monegasco al padrone di casa Valentin Vacherot - che in campo ha portato tutta la prevedibile ambizione di stravolgere i pronostici come già fatto al 1000 Shanghai - arrendendosi in 2 set col finale di 6(6)-7, 5-7. Uno score che riporta i troppi errori sul dritto del finalista al Country Club nel 2025 e il crollo mentale al break subìto nel secondo parziale. Esce di scena anche il numero 16 Atp, che si arrende al numero 77 Alexander Blockx per 3-6, 3-6. In campo giovedì 9 aprile, il 4 volte campione Slam Jannik Sinner, che agli ottavi ritroverà Tomas Machac.
È finita a Monte Carlo: Musetti ko all'esordio
Dopo Cobolli, il numero 2 d’Italia e 9 al mondo, lascia la scena del Country Club - dove nel 2025 si era arreso solamente in finale a Carlos Alcaraz - arrendendosi al padrone di casa Vacherot per 6(6)-7, 5-7.
Vacherot serve per il match
Break di Vacherot che serve ora per il match: si è già esaurita la scarica di Musetti.
Controbreak Musetti!!!
Il numero 9 al mondo si tiene aggrappato al match e rovina la festa del centrale: 5-5 dopo 2 ore e 2 minuti di gioco.
Vacherot incontenibile: 5-3
Il monegasco annulla la palla del controbreak e manda in tilt l'azzurro, ora chiamato a venire a patti con se stesso prima di provare a rientrare nel match.
Break a zero di Vacherot
Musetti deraglia sul centrale, dove Vacherot strappa a zero il servizio. L'azzurro finalista a Monte Carlo nella scorsa edizione, paga il crollo nervoso e un morale sotto i tacchi.
Parità sul centrale: 3-3
Sono 17 gli errori sul dritto di Musetti, che sul 30-30 ringrazia il cattivo rimbalzo sulla risposta di Vacherot. Poi l'azzurro commette il secondo doppio fallo e si ritrova nuovamente ai vantaggi, dove il numero 2 l'Italia tiene la battuta senza concedere palle break. Nel gioco successivo, il monegasco si ritrova sotto 0-30 al servizio per la seconda volta nel match, salvo poi rimontare nonostante le ottime risposte del n.9 Atp. Il padrone di casa completa la rimonta con l'ace.
Musetti (ancora) col brivido: 2-1
Avvio di set on serve, con Musetti e Vacherot che difendono la battuta affidandosi a buone prime. Il monegasco recupera e trascina il game ai vantaggi, dove l'azzurro riesce però spalle al muro a sfoderare i colpi migliori che gli consentono di tenere la battuta annullando le palle break del padrone di casa.
Vacherot vince il primo set: 7-6(6)
Il monegasco si aggiudica il tie-break rimontando il doppio mini break di Musetti, che cede il primo set dopo un momento di ritrovata sinfonia con il rovescio. Continua lo spettacolo sul centrale.
Cobolli ko con Blockx: 3-6, 3-6
Il numero 3 d'Italia lascia la scena di Monte Carlo, arrendendosi al n.77 Atp per 3-6, 3-6.
Elogio della follia di Musetti: si va al tie-break
Game da urlo con Musetti che dopo essersi affossato annulla due set point e riesce finalmente a condurre scambi degni di un top 10. Ancora parità sul centrale, dove i due non mancano di dare spettacolo.
Musetti col brivido: 5-5
Vacherot rimonta da 0-30 e tiene la battuta grazia al rovescio fuori misura di Musetti. Segue il secondo recupero del monegasco che da 40-15 trascina il gioco ai vantaggi, dove l'azzurro annulla un set point e riesce a difendere il servizio.
Cobolli cede il primo set: 3-6
L'altro azzurro in gara perde il primo parziale per 3-6, pagando i troppi errori sul dritto e la scarsa fiducia negli scambi.
Parità sul centrale: 4-4
Match on serve dopo i due break, con Musetti che tiene la battuta e il monegasco che torna avanti. In difficoltà nel punteggio e trascinato ai vantaggi, l'azzurro risolve il game con due palle corte e un passante lungolinea a pareggiare i conti.
Musetti rigido negli scambi: 2-3
Musetti paga la passività negli scambi ma riesce comunque a difendere il servizio. Poi, il monegasco risponde tenendo a zero la battuta e riportandosi avanti.
Controbreak di Vacherot
Pareggia i conti il padrone di casa, che riesce nel controbreak con la complicità del doppio fallo dell'azzurro, già imperfetto al servizio. Non si risparmia nelle ovazioni il pubblico monegasco. Nel gioco successivo, Vacherot difende a zero la battuta.
Cobolli sotto di un break: 2-3
Sotto di un break invece Cobolli, che sul Court des Princes insegue per 2-3, con il belga che ha annullato due palle del controbreak all'azzurro.
Break Musetti!
Non poteva iniziare meglio di così il match di Musetti, che guadagna subito un break di vantaggio.
Inizia il match!
Comincia l'incontro: Vacherot al servizio.
Musetti e Vacherot si riscaldano
Al via il riscaldamento di Musetti e Vacherot: a breve l'inizio dell'incontro.
A breve Musetti in campo
Manca poco all'inizio del match fra Musetti e Vacherot: appuntamento sul centrale.
Cobolli tiene il servizio
Buon avvio di gara per il n.16 Atp che tiene a 15 la battuta.
Inizia il match Cobolli-Blockx
Al via l'incontro fra l'azzurro e il n.77 Atp: il belga al servizio.
La furia di Medvedev
Musetti-Vacherot: i precedenti
Musetti affronta il padrone di casa Vacherot per la prima volta in carriera: nessun precedente con il campione al 1000 di Shanghai.
Cobolli-Blockx: i precedenti
Nessun precedente fra Cobolli e Blockx, che sul Court des Princes si affrontano per la prima volta in carriera.