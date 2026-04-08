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Berrettini-Fonseca, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo

Dopo aver dominato Medvedev, The Hammer affronta il talento brasiliano negli ottavi di finale del torneo del Principato
2 min

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Un doppio 6-0 da urlo a Daniil Medvedev, così Matteo Berrettini si è conquistato l'acceso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Una super partita quella del tennista romano, rimasto a riposo nel match di esordio per il forfait di Bautista Agut, che ora vuole proseguire il suo cammino sulla terra rossa del Principato e magari incontrare Jannik Sinner in semifinale per un derby tutto tricolore. Sulla strada di The Hammer il talentuoso Joao Fonseca, giovane stella brasiliana del tennis capace di insidiare proprio Sinner a Indian Wells, che ha avuto però bisogno del terzo e decisivo set per imporsi sul francese Rinderknech in 7-5, 4-6, 6-3 nell'ultimo turno.

Berrettini-Fonseca, dove vederla

La partita tra Berrettini e Fonseca, valida per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma giovedì 9 aprile, sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11-00. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo, con disponibilità in live streaming su NOW e Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito.

 

 

I precedenti tra Berrettini e Fonseca

Un solo precedente tra Berrettini e Fonseca con l'azzurro che ha vinto l'unico confronto diretto, nel 2024 a livello di Coppa Davis: 6-1 7-6 il punteggio.
 

 

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