"Non rincorro il numero 1, sono a Montecarlo solo per un motivo": Sinner si scherma in conferenza

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Qualche problema negli ottavi di finale per Jannik Sinner che, comunque, ne esce vittorioso . Il tennista azzurro avanza ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in tre set Tomas Machac e adesso se la vedrà contro Auger-Aliassime , fresco di successo contro Ruud. Le parole del fuoriclasse azzurro subito dopo la partita vinta contro il ceco: "Non tutti i giorni sono uguali, sono un po' stanco e cerco di recuperare al meglio per domani. Domani si può giocare di nuovo un grande tennis e cerco di tirare fuori il meglio, quindi oggi la considero una giornata positiva. Prima della partita mi sentivo benissimo, nel secondo ho fatto un po' fatica per trovare la giusta energia, può succedere. Ho cercato di sfangarla, oggi è stato il caso di trovare il modo per uscire da questa partita , domani sarà una bella gara, Felix gioca bene. Sono contento, vedremo come andrà. La cosa più importante era vincere questa partita, domani cerchiamo di fare una bella prestazione. Sono contento e ora penso solo a recuperare al massimo".

In conferenza stampa

L'importanza di giocare "in casa" per Jannik: "Giocare qui significa poter dormire nel mio letto, ed è una cosa importante. Conosco i posti dove mangiare bene e conosco la città molto bene, visto che sono qui da tanti anni. È anche bello vedere come questo posto si trasformi completamente durante il torneo. Molti giocatori che partecipano sanno com’è senza torneo, quando non c’è praticamente nessuno. Vedere tanto supporto per tutti è bello. Quindi sì, questo lo rende molto speciale".

"Devo stare meglio in campo"

Il tennista azzurro resta focalizzato sui suoi match: "Posso parlare solo delle mie partite. So che ogni giorno è diverso, io ho fatto una fila di tornei tra Indian Wells e Miami...Vengo qua con non tanta preparazione. Prima partita ottima; oggi ero un po' in difficoltà, ma credo che quando avevo bisogno ho messo l'energia che avevo. Sull'1-1 nel terzo ho alzato il livello e in qualche modo l'ho vinta. Alla fine la cosa più importante era portare a casa la partita, per quello sono contento ma da domani so che devo stare meglio in campo. Colpa del caldo? No, no. Ripeto: ci sta. Ho fatto tante partite e tanti allenamenti. Abbiamo massimizzato gli allenamenti in base alle giornate disponibili. E alla fine ho vinto comunque la partita, ma domani sarà diverso. So che ogni giornata è differente. So che posso alzare il livello, ma non è detto che sarò in grado di farlo. So però che c'è la possibilità di farlo, quindi ci proviamo".