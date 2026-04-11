13:47

Ed è subito break Sinner!!! 1-0

Serve&volley al terzo punto e applausi del centrale. Inizia così il primo game della semifinale, con Zverev che mette dentro ottime prime accompagnate da palle corte e dritti vincenti. Sinner però non perde tempo a leggere le intenzioni del tedesco e trascina il gioco ai vantaggi, dove strappa il servizio grazie a risposte fenomenali e ai rovesci fuori misura del n.3 Atp.

13:40

Inizia il match!

Al via il primo set: comincia la semifinale di Monte Carlo 2026! Zverev al servizio.

13:38

Via al riscaldamento

Sinner e Zverev si riscaldano: tra pochi minuti il via al primo set!

13:37

Sarà Zverev a servire per primo

Sinner ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

13:36

Ovazione per Sinner

Dopo l'altro semifinalista in gara Vacherot (wild card), Sinner è senza dubbio il secondo "padrone di casa" a Monte Carlo, dove viene ancora una volta accolto con un'ovazione dal pubblico del centrale, invaso da tifosi italiani.

13:32

Sinner e Zverev in campo!

I contendenti la prima finale in carriera a Monte Carlo fanno il loro ingresso sul Ranieri III: ora sorteggio e riscaldamento. Manca poco all'inizio della semifinale!

13:25

Sinner: un solo trionfo sul rosso

Un solo trionfo sul rosso tra i 26 Atp di Sinner, che sulla polvere di mattone si è preso la scena di Umago 2022, quando ha rimontato il rivale Alcaraz per 6(5)–7, 6–1, 6–1. Il curriculum del 4 volte campione Slam riporta però anche le finali perse contro lo spagnolo nel 2025 a Roma e Parigi. E proprio la storica finale del Roland Garros rende speciale questa stagione sul rosso per l’azzurro, che oltre rimodulare fisico e repertorio tecnico è chiamato a gestire un carico emotivo non indifferente in vista del ritorno sul Philippe Chatrier, dove la posta in palio è il Career Grand Slam.

13:15

Sinner: i precedenti Monte Carlo

Questi i precedenti del campione azzurro sul rosso dell’MCCC, dove nel 2025 è stato costretto a saltare l’appuntamento causa squalifica.

2025, assente.

2024, semifinale: Tsitsipas b. Sinner 4-6, 6-3, 4-6

b. Sinner 4-6, 6-3, 4-6 2023, semifinale: Rune b. Sinner 6-1, 5-7, 5-7

b. Sinner 6-1, 5-7, 5-7 2022, quarti: Zverev b. Sinner 7-5, 3-6, 6-7

b. Sinner 7-5, 3-6, 6-7 2021, secondo turno: Djokovic b. Sinner 4-6, 2-6

13:00 Alcaraz non sta a guardare e fa 300 Lo spagnolo affronterà il beniamino di casa Valentin Vacherot per giocarsi il pass per difendere il titolo vinto l'anno scorso. Intanto Alcaraz ha raggiunto un traguardo importante: 300 vittorie in carriera! Carlitos è il terzo più veloce a riuscirci, pareggiando il record di John McEnroe. Ci è, difatti, riuscito in 367 incontri

12:45 Jannik pronto alla sfida: "Contro Zverev sarà dura" Dopo le difficoltà negli ottavi, Sinner ha ritrovato lo smalto battendo con autorità Auger-Aliassime: "Oggi ho recuperato energie, sono contento di come ho gestito una partita molto difficile. Sapevo che dovevo alzare il livello e l'ho fatto contro un avversario tosto. In semifinale con Zverev sarà molto dura, sta giocando bene. Io sono contento di fare un'altra partita sul rosso e di essere di nuovo in semifinale". 12:30 Corsa al numero 1, Sinner può sorpassare Alcaraz se... Carlos Alcaraz e Jannik Sinner giocano oggi le semifinali di Monte Carlo, oltre alla caccia del titolo c'è in palio anche il #1 al mondo occupato dallo spagnolo con 240 punti di vantaggio. Jannik può riprendersi il trono in due scenari:

• Se batte Zverev e Alcaraz perde la sua semifinale

• Se batte Alcaraz in finale Una sconfitta di Sinner in semifinale con Zverev o in una eventuale finale con Alcaraz non permetterebbe a Jannik di tornare numero 1 a Monte Carlo Tennis Classifica Atp live: Sinner-Alcaraz e la lotta per il numero 1 del ranking, Jannik sorpassa Carlos se... 12:25 Sinner-Zverev: diretta tv e streaming La sfida tra Sinner e Zverev, valida per la semifinale del Masters 1000 di Monte Carlo, è in programma oggi come secondo match sul campo centrale del Monte Carlo Country Club con inizio non prima delle 13:30. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito. 12:15 Sinner-Zverev: i precedenti Sinner e Zverev si sono affrontati a livello Atp 12 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 8-4 in favore di Jannik. Si tratta del terzo incontro in questo 2026 dopo le due semifinali dei Masters 1000 statunitensi dove, in entrambi, è sempre stato l'azzurro ad aver la meglio 2020 - Roland Garros (R16): Sinner 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

2020 - Cologn2 (SF): Zverev 7-6, 6-3

2021 - US Open (R16) Zverev 6-4, 6-4, 7-6

2022 - Monte Carlo (QF): Zverev 5-7, 6-3, 7-6

2023 - US Open (R16): Zverer 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

2024 - Cincinnati (SF): Sinner 7-6, 5-7, 7-6

2025 - Australian Open (F): Sinner 6-3, 7-6, 6-3

2025 - Vienna (F): Sinner 3-6, 6-3, 7-5

2025 - Parigi (SF): Sinner 6-0, 6-1

2025 - Finals (RR): Sinner 6-4, 6-3

2026 - Indian Wells (SF): Sinner 6-2, 6-4

2026 - Miami (SF): Sinner 6-3, 7-6

12:00

Zverev, il percorso fino alla semifinale

Il tedesco ha tremato e non poco al 1° turno quando Garin è andato a servire per il match nel 3° set, Sasha ha reagito scampandola come anche nei quarti quando il giovane Fonseca ha portato la sfida al 3° set. Con l'esperienza, e una terra rossa amica, il tedesco alla fine è riuscito a raggiungere l'obiettivo semifinale

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Garin 4-6, 6-4, 7-5

: Garin 4-6, 6-4, 7-5 Ottavi : Bergs 6-2, 7-5

: Bergs 6-2, 7-5 Quarti: Fonseca 7-5, 6-7, 6-3

12:00

Sinner, il percorso fino alla semifinale

Percorso quasi perfetto per l'azzurro che solo agli ottavi di finale ha vissuto un momento di sbandamento perdendo il 2° set (interrompendo la striscia di 37 set vinti consecutivi nel circuito 1000) contro Machac. Un calo improvviso ma subito recuperato per vincere match ed avanzare per poi archiviare Auger-Aliassime

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Humbert 6-3, 6-0

: Humbert 6-3, 6-0 Ottavi : Machac 6-1, 6-7, 6-3

: Machac 6-1, 6-7, 6-3 Quarti: Auger-Aliassime 6-3, 6-4

Monte Carlo Country Club, Monaco