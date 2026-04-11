MONTE CARLO - Jannik Sinner alla caccia della prima finale in carriera sulla terra rossa del Principato. Il tennis azzurro affronta per la terza volta in stagione, nonché terza volta in semifinale, il tedesco Alexander Zverev (numero 3 al mondo) per giocarsi il posto nella finale del Masters 1000 di Monte Carlo. Il tennista italiano insegue quella che sarebbe la sua prima finale in carriera sulla terra rossa del Principato con sempre uno sguardo al 1° posto nel ranking occupato da Carlos Alcaraz.
13:47
Ed è subito break Sinner!!! 1-0
Serve&volley al terzo punto e applausi del centrale. Inizia così il primo game della semifinale, con Zverev che mette dentro ottime prime accompagnate da palle corte e dritti vincenti. Sinner però non perde tempo a leggere le intenzioni del tedesco e trascina il gioco ai vantaggi, dove strappa il servizio grazie a risposte fenomenali e ai rovesci fuori misura del n.3 Atp.
13:40
Inizia il match!
Al via il primo set: comincia la semifinale di Monte Carlo 2026! Zverev al servizio.
13:38
Via al riscaldamento
Sinner e Zverev si riscaldano: tra pochi minuti il via al primo set!
13:37
Sarà Zverev a servire per primo
Sinner ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.
13:36
Ovazione per Sinner
Dopo l'altro semifinalista in gara Vacherot (wild card), Sinner è senza dubbio il secondo "padrone di casa" a Monte Carlo, dove viene ancora una volta accolto con un'ovazione dal pubblico del centrale, invaso da tifosi italiani.
13:32
Sinner e Zverev in campo!
I contendenti la prima finale in carriera a Monte Carlo fanno il loro ingresso sul Ranieri III: ora sorteggio e riscaldamento. Manca poco all'inizio della semifinale!
13:25
Sinner: un solo trionfo sul rosso
Un solo trionfo sul rosso tra i 26 Atp di Sinner, che sulla polvere di mattone si è preso la scena di Umago 2022, quando ha rimontato il rivale Alcaraz per 6(5)–7, 6–1, 6–1. Il curriculum del 4 volte campione Slam riporta però anche le finali perse contro lo spagnolo nel 2025 a Roma e Parigi. E proprio la storica finale del Roland Garros rende speciale questa stagione sul rosso per l’azzurro, che oltre rimodulare fisico e repertorio tecnico è chiamato a gestire un carico emotivo non indifferente in vista del ritorno sul Philippe Chatrier, dove la posta in palio è il Career Grand Slam.
13:15
Sinner: i precedenti Monte Carlo
Questi i precedenti del campione azzurro sul rosso dell’MCCC, dove nel 2025 è stato costretto a saltare l’appuntamento causa squalifica.
- 2025, assente.
- 2024, semifinale: Tsitsipas b. Sinner 4-6, 6-3, 4-6
- 2023, semifinale: Rune b. Sinner 6-1, 5-7, 5-7
- 2022, quarti: Zverev b. Sinner 7-5, 3-6, 6-7
- 2021, secondo turno: Djokovic b. Sinner 4-6, 2-6
13:00
Alcaraz non sta a guardare e fa 300
Lo spagnolo affronterà il beniamino di casa Valentin Vacherot per giocarsi il pass per difendere il titolo vinto l'anno scorso. Intanto Alcaraz ha raggiunto un traguardo importante: 300 vittorie in carriera! Carlitos è il terzo più veloce a riuscirci, pareggiando il record di John McEnroe. Ci è, difatti, riuscito in 367 incontri
12:45
Jannik pronto alla sfida: "Contro Zverev sarà dura"
Dopo le difficoltà negli ottavi, Sinner ha ritrovato lo smalto battendo con autorità Auger-Aliassime: "Oggi ho recuperato energie, sono contento di come ho gestito una partita molto difficile. Sapevo che dovevo alzare il livello e l'ho fatto contro un avversario tosto. In semifinale con Zverev sarà molto dura, sta giocando bene. Io sono contento di fare un'altra partita sul rosso e di essere di nuovo in semifinale".
12:30
Corsa al numero 1, Sinner può sorpassare Alcaraz se...
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner giocano oggi le semifinali di Monte Carlo, oltre alla caccia del titolo c'è in palio anche il #1 al mondo occupato dallo spagnolo con 240 punti di vantaggio. Jannik può riprendersi il trono in due scenari:
• Se batte Zverev e Alcaraz perde la sua semifinale
• Se batte Alcaraz in finale
Una sconfitta di Sinner in semifinale con Zverev o in una eventuale finale con Alcaraz non permetterebbe a Jannik di tornare numero 1 a Monte Carlo
12:25
Sinner-Zverev: diretta tv e streaming
La sfida tra Sinner e Zverev, valida per la semifinale del Masters 1000 di Monte Carlo, è in programma oggi come secondo match sul campo centrale del Monte Carlo Country Club con inizio non prima delle 13:30. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
12:15
Sinner-Zverev: i precedenti
Sinner e Zverev si sono affrontati a livello Atp 12 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 8-4 in favore di Jannik. Si tratta del terzo incontro in questo 2026 dopo le due semifinali dei Masters 1000 statunitensi dove, in entrambi, è sempre stato l'azzurro ad aver la meglio
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Cologn2 (SF): Zverev 7-6, 6-3
- 2021 - US Open (R16) Zverev 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Monte Carlo (QF): Zverev 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - US Open (R16): Zverer 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Cincinnati (SF): Sinner 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (F): Sinner 6-3, 7-6, 6-3
- 2025 - Vienna (F): Sinner 3-6, 6-3, 7-5
- 2025 - Parigi (SF): Sinner 6-0, 6-1
- 2025 - Finals (RR): Sinner 6-4, 6-3
- 2026 - Indian Wells (SF): Sinner 6-2, 6-4
- 2026 - Miami (SF): Sinner 6-3, 7-6
12:00
Zverev, il percorso fino alla semifinale
Il tedesco ha tremato e non poco al 1° turno quando Garin è andato a servire per il match nel 3° set, Sasha ha reagito scampandola come anche nei quarti quando il giovane Fonseca ha portato la sfida al 3° set. Con l'esperienza, e una terra rossa amica, il tedesco alla fine è riuscito a raggiungere l'obiettivo semifinale
- 1° turno: Bye
- 2° turno: Garin 4-6, 6-4, 7-5
- Ottavi: Bergs 6-2, 7-5
- Quarti: Fonseca 7-5, 6-7, 6-3
12:00
Sinner, il percorso fino alla semifinale
Percorso quasi perfetto per l'azzurro che solo agli ottavi di finale ha vissuto un momento di sbandamento perdendo il 2° set (interrompendo la striscia di 37 set vinti consecutivi nel circuito 1000) contro Machac. Un calo improvviso ma subito recuperato per vincere match ed avanzare per poi archiviare Auger-Aliassime
- 1° turno: Bye
- 2° turno: Humbert 6-3, 6-0
- Ottavi: Machac 6-1, 6-7, 6-3
- Quarti: Auger-Aliassime 6-3, 6-4