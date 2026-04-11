Errani-Paolini vincono il doppio, l'Italia stende il Giappone 3-0 e vola alle Finals di BJK Cup!

L' Italia campione in carica si qualifica per le Finals della Billie Jean King Cup battendo con un netto 3-0 il Giappone nel complesso sportivo Colle degli Dei a Velletri. Il punto decisivo arriva dal doppio con la coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini che ha battuto in 2 set le giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama con il punteggio di 6-2, 7-5. Ieri nella prima giornats Elisabetta Cocciaretto (42 WTA) ha sconfitto 7-5, 6-3 Moyuka Uchijima (84) e ottenuto la prima vittoria in nazionale in Italia. Paolini (8) ha dominato poi 6-3, 6-1 Himeno Sakatsume (133) che aveva battuto nell'unico confronto diretto a Granby nel 2022 nell'unico precedente confronto diretto. L'Italia, che ha trionfato nelle ultime due edizioni, ha conquistato nel 2025 il sesto titolo complessivo in Billie Jean King Cup, dopo quelli del 2006, 2009, 2010 e 2024. E' diventata così la quarta nazione con almeno sei successi all'attivo nella manifestazione dopo USA (18), Repubblica Ceca (11) e Australia (7).

Errani-Paolini, le dichiarazioni

"Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale: oggi c'è il pienone, grazie a tutti per il tifo, ci sostenete tutti i giorni e lo sentiamo tanto". Queste il commento di Sara Errani a caldo, a SuperTennis, dopo la vittoria in doppio con Jasmine Paolini su Shuko Aoyama e Eri Hozumi che ha concluso il Qualifier contro il Giappone a Velletri e ha dato all'Italia un posto alla fase finale di Shenzhen. "Non è stato facile, soprattutto il secondo set, ho avuto un po' di alti e bassi ma siamo state lì, abbiamo giocato bene e deciso cosa fare. Si va a Shenzhen anche quest'anno!" ha detto Paolini, che non vede l'ora di tornare in Cina dove le azzurre proveranno a conquistare il terzo titolo consecutivo. Nella fase più complessa dell'intero confronto, nel secondo set scandito da una serie di sei break in sei game, è stata decisiva l'intesa tra Sara e Jas. "In quei momenti è stato fondamentale supportarci a vicenda, capire i momenti dell'altra e aiutarci a mantenere alta l'energia. Dobbiamo anche ringraziare la squadra che da fuori ha fatto un gran tifo e il pubblico".