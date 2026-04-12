Ciao Giappone, è Final 8! Le regine tornano in Cina

Abbracciate in circolo, saltando in mezzo al campo, mentre dagli altoparlanti risuonano le note di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, scandite dai cori e dal battimani ritmato del pubblico. E’ la festa tricolore sul Centrale del complesso Colle degli Dei di Velletri, dove le azzurre guidate da Tathiana Garbin non hanno lasciato scampo al Giappone e si sono guadagnate un posto alle Finals di Billie Jean King Cup per il quinto anno di fila. Questo signific