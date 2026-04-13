Sci, moto, nuoto e... Quando le rivalità scrivono la storia

Forse nemmeno Joseph Conrad avrebbe immaginato che “I duellanti”, protagonisti di un racconto di oltre 100 anni fa, avrebbe sconfinato nell’immagine popolare: si trattasse di un film o di storie di sport. Lo sport vive di duellanti, del sottile filo che tien alta la tensione e riconduce all’emozione. Una volta di più lo hanno dimostrato il Sinner vincente di ieri ed Alcaraz . E la memoria ripesca meravigliosi duellanti. Solo made in Italy, come furono Coppi e Bartali , Valentino Rossi e Max Biaggi fin al Brignone-Goggia delle nevi. O istiganti quel pizzico di nazionalismo quando la sfida incrocia lo straniero. Storie che hanno attanagliato solo per sport od anche per il fuori campo.

Rivalità storiche nello sport: dal motociclismo alla boxe

I primi duelli (anni 1966 e 1967) fra Giacomo Agostini e l’inglese Mike Hailwood avviarono al dominio del nostro pilota. Invece Valentino Rossi e Marc Marquez ci hanno tenuto svegli nel Duemila a colpi di successi, ma pure di codate e contatti proibiti (Sepang 2015) fin al negar stretta di mano allo spagnolo, da parte di Valentino, in una conferenza stampa nel 2018. “Vale” vinceva, stravinceva e non risparmiava nessuno: con Sete Gibernau, si parla di 2003-2004, furono sportellate memorabili. Peggio andò a Nino Benvenuti che subì i pugni di Carlo Monzon. L’argentino è stato campione intramontabile nei ricordi, guerriero feroce e devastante. Benvenuti vittima della superficialità del manager Bruno Amaduzzi, che non capì il pericolo e la trappola tesa dagli argentini. Quando sul ring di Roma, nel primo match del 1970, Nino scagliò il sinistro e si sentì ribattere “Hijo de puta” ricevendone bordate devastanti, capì di essere finito in trappola. La rivalità Monzon-Benvenuti resta iconica, pur se la rivincita finì con l’italiano costretto ad abbandonare in tre round. Monzon, prima del match, si spiegò: ”A Benvenuti devo un titolo e tanti soldi mai visti prima. Ma non avrò pietà. Appena suonata la campana comincerò a picchiare senza cerimonie”. E così fu.

Duelli leggendari tra ciclismo, sci e atletica

Altrettanto memorabili le sfide di Duilio Loi, negli anni Sessanta, con il portoricano Carlos Ortiz e con l’americano Eddie Perkins: tre match con ciascuno, ma alla fine il mondiale rimase sempre a Milano. Storie di cuore e batticuore come quelle che narrarono la lunga rivalità fra Eddy Merckx e Felice Gimondi. Merckx divenne una sorta di Monzon per il nostro campione che, agli inizi, visse di sorti rovesciate. Lui re delle cronometro e l’altro dietro. Ma, nel giro di Catalogna 1968, Eddy conquistò la cronoscalata e non si fermò più. Dissero che aveva nella pedalata “l’arma che uccide”, temperamento agonistico belluino come Monzon, fame di successo mai appagata. Gimondi era l’alter ego, ma arrivava alle spalle. Valga la foto emblematica del mondiale di Mendrisio 1971. Gimondi riuscì a ribaltare solo a Barcellona 1973: nel mondiale dove Maertens tirò la volata a Merckx, e Felice riuscì a infilare i due belgi. Dici Merckx e puoi tornare a Gustavo Thoeni la cui cartella clinica, per molti studiosi, coincideva con quella del belga. Thoeni, nel suo duello fra uomini di ghiaccio con Ingemar Stenmark, trasmise l’immagine di un italiano anomalo: calcolatore, freddo, millimetrico tra i pali di slalom speciale e gigante come lo svedese. Thoeni mise poche parole per disegnare se stesso e l’avversario: ”Parla poco come me e scia benissimo”. A fine carriera avrebbe potuto aggiungere: abbiamo vinto tanto. E così Sara Simeoni e la tedesca est Rosemarie Ackermann, regine del salto in alto, che dal 1972 (Olimpiadi di Monaco) al 1980 (Giochi di Mosca) si disputarono podi e record del mondo: la Ackermann prima donna a saltare due metri, Sara prima ad andare oltre (2,01 a Brescia 1978). Ackermann prima alle Olimpiadi di Montreal davanti a Sara. Simeoni che chiude la serie delle sfide a Mosca vincendo l’oro.

Rivalità nel nuoto tra record, amore e gossip

E se vogliamo giocarcela tra gossip e celebrazioni ha fatto storia la sfida fra la francese Laure Manaudou e Federica Pellegrini in piscina: non si parla solo dei successi nei 400 sl o nei 200 sl, di record del mondo, titoli olimpici e mondiali, bensì del tira e molla in amore con protagonista Luca Marin. Laure vinceva e mostrava cuoricini sulle mani dedicate all’amore italiano. Ma nel 2007 lanciò lontano l‘anello di fidanzamento ed ecco spuntare a fianco di Luca la sagoma della Pellegrini. Federica ci sapeva fare, non solo in vasca. In un colpo si prese record del mondo e fidanzato. E liquidò tutto con una battuta: ”Per la prima volta il nuoto è sulle prime tre pagine dei giornali sportivi”. Tanto che ancora oggi ne parliamo.