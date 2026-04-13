Binaghi sicuro: "Abituati alle imprese di Sinner. Se non avesse avuto quella squalifica ingiusta..."

"Siamo abituati alle imprese di questo grande campione. Se non avesse avuto quella squalifica ingiusta che grida vendetta, il numero 1 non l'avrebbe mai lasciato, perché è il giocatore più forte al mondo. Noto con piacere che ha anche un'ottima adattabilità su quella che sembrava essere la sua superficie meno favorevole, la terra battuta. Questa è un'ottima notizia, non solo per lui ma anche per noi, perché lo aspettiamo a Roma a braccia aperte per cercare di sfatare il tabù che va avanti da 50 anni nel singolare maschile e che quest'anno dobbiamo cercare di conquistare". Così Angelo Binaghi , presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel , ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul trionfo di Jannik Sinner in finale a Montecarlo contro Carlos Alcaraz , con conseguente ritorno in vetta alla classifica mondiale. "Una delle forze di Sinner è avere il team e la famiglia migliori del mondo che lo consiglieranno per il meglio - spiega il massimo dirigente della Fitp in merito al prosieguo della stagione sulla terra battuta del fuoriclasse altoatesino - Noi attendiamo, sappiamo che Roma è in cima ai suoi pensieri. Francamente non so cosa sperare per Madrid, farà quello che si sente e quello che gli consiglieranno".

Binaghi su Jannik: "Alcaraz nato sulla terra, Sinner..."

Per quanto concerne le performance sul rosso, "non dobbiamo dimenticare che lo scorso anno ha avuto tre match point al Roland Garros. Credo che avesse già un livello altissimo sulla terra battuta: non dimentichiamo che Alcaraz è nato e cresciuto sulla terra mentre Sinner ha avuto una formazione più completa, con un gioco che si adatta meglio al veloce indoor. Jannik aveva già dimostrato di essere un campione sul rosso, a Roma aveva fatto finale con due set point sempre contro Alcaraz. Ora sta mettendo le cose a posto anche sulla terra battuta".

Anche le azzurre escono vincenti nel turno di qualificazione in Billie Jean King Cup: "Sulle ragazze non ho dubitato nemmeno un attimo, è uno squadrone. C'è una grande giocatrice come Paolini, una emergente come Cocciaretto e possono usufruire dell'esperienza della nostra capitana Garbin e di Errani, una garanzia in questo tipo di competizione. Può crescere ancora il nostro movimento? Io spero diventi la miniera d'oro del nostro paese. Può essere un veicolo per portare manifestazioni ancora più grandi che creino un impatto economico via via sempre più importante".

"Siamo l'ombelico del mondo del tennis mondiale"

"Finali BJK Cup in Italia nel futuro? Siamo in questo momento l'ombelico del mondo del tennis mondiale. Non c'è associazione mondiale che settimanalmente che non ci proponga di organizzare le loro migliori gare in Italia. Si tratta di coordinarsi col governo, col ministro Abodi per capire su quali gare concentrare il nostro impegno comune. Dobbiamo cercare di fronteggiare questa valanga di entusiasmo di centinaia di migliaia di appassionati che vogliono vedere i nostri campioni e campionesse". Domani alle 15 è in programma la presentazione ufficiale degli Internazionali: "Ci saranno tante novità, alcune le scopriremo domani pomeriggio. Impianti, nuovi campi, strutture: l'obiettivo nostro e di Sport e Salute è quello di rendere l'esperienza sempre più bella e affascinante. Non solo Sinner e Paolini - conclude Binaghi - ma devono inventare giornate molto più entusiasmanti di prima".

Binaghi: "Calcio italiano? Non ci sono condizioni per una rivoluzione"

"Faccio i miei auguri al calcio italiano. Credo che non ci siano le condizioni per una rivoluzione, quella che auspica l'opinione pubblica e che nel tennis probabilmente è avvenuta 25 anni fa". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. "C'è una grande differenza tra quello che auspica l'opinione pubblica e quello che auspica la base del calcio, le società sportive, che sono poi il corpo elettorale - prosegue - Indipendentemente da chi sarà il presidente, il calcio rappresenta per noi una sfida, un benchmark, uno stimolo per cercare di fare ancora meglio. Il calcio è stata la storia dello sport italiano, ora credo sia un bene per tutti ci sia un'altra realtà importante".