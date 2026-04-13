Sinner e il primato stagionale di Sky e TV8: 25,1% di share!

Record stagionale per il tennis su Sky e TV8: la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz impegnati sulla terra rossa del Country Club monegasco - in onda domenica 12 aprile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8 - ha raccolto 3 milioni 233 mila spettatori medi complessivi in total audience (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con 7 milioni 56 mila contatti unici (Sky Go esclusa) e uno share del 25,1% (con big screen e Sky Go), confermandosi tra gli appuntamenti sportivi più seguiti del weekend. Ottimi i dati relativi agli studi, con il pre e il postpartita che su Sky e TV8 hanno mediato rispettivamente 906 mila (senza Sky Go) e un milione 416 mila spettatori medi (senza Sky Go). In particolare, il ritorno dell’azzurro al vertice della classifica mondiale è stato seguito su Sky da un milione 297 mila spettatori medi complessivi in total audience (Sky Go e big screen compresi), con 2 milioni 515 mila contatti unici (no Sky Go), il 10,1% di share (con Sky Go) e un picco di un milione 560 mila medi complessivi in total audience (con Sky Go) nei minuti conclusivi. Su TV8 sono stati un milione 936 mila gli spettatori medi in total audience (Sky Go inclusa) con 4 milioni 541 mila contatti unici (senza Sky Go), il 15% di share (con Sky Go) e un picco di 2 milioni 710 mila spettatori medi complessivi in total audience (con Sky Go) nelle battute finali del match. Ottimi dati anche per i canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it la finale ha totalizzato 535 mila utenti unici, 618,8 mila visite, 3,68 milioni di pageviews e 891 mila video views. Sui social, invece, 1,43 milioni di interazioni e oltre 17,5 milioni di video views, con una Social TV Audience che raggiunge quasi 1,1 milioni di interazioni.