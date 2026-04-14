"Felice per Sinner e... Panatta, 500 euro di cena": l'aneddoto di Bertolucci

"Sono appena tornato da Montecarlo e devo dire che sono molto felice perché ho fatto una doppietta straordinaria, Sinner ha battuto Alcaraz e io sono riuscito a far pagare 500 euro di cena a Panatta dove io ero commentatore e lui in vacanza". Lo ha detto scherzando l'ex tennista Paolo Bertolucci ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, raccontando un divertente aneddoto avvenuto con l'amico di sempre Panatta durante il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo.