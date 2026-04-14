Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Felice per Sinner e... Panatta, 500 euro di cena": l'aneddoto di Bertolucci

L'ex tennista è stato ospite alla trasmissione "Un giorno da pecora" in diretta su Rai Radio1
2 min

"Sono appena tornato da Montecarlo e devo dire che sono molto felice perché ho fatto una doppietta straordinaria, Sinner ha battuto Alcaraz e io sono riuscito a far pagare 500 euro di cena a Panatta dove io ero commentatore e lui in vacanza". Lo ha detto scherzando l'ex tennista Paolo Bertolucci ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, raccontando un divertente aneddoto avvenuto con l'amico di sempre Panatta durante il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo.

Le parole di Bertolucci

A proposito della vittoria di Sinner su Alcaraz "a livello psicologico gli ha dato un gancio e l'ha messo ko, sulla sua superficie. La campagna sul rosso è lunga fino al Roland Garros ma è un buon inizio", ha detto Bertolucci. Tornando sulla gag, Bertolucci sul suo profilo X ha postato una foto di Panatta con gli occhiali da sole sugli spalti a Montecarlo scherzando così: "Gli occhiali servono a nascondere il calo della palpebra".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS