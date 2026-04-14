MONACO (Germania) - Esordio positivo anche se più laborioso del previsto per Luciano Darderi nel torneo Atp 500 di Monaco di Baviera, in Germania. Il 24enne italo-argentino, numero 21 del ranking e sesto favorito del seeding, ha battuto per 7-6(5) , 3-6 , 6-1 , dopo due ore e sette minuti di lotta, il cinese Zhizhen Zhang , numero 242 Atp, in gara con il ranking protetto, mai affrontato prima in carriera. Al secondo turno Darderi troverà dall'altra parte della rete o il 18enne tedesco Justin Engel , numero 184 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card, o il ceco Vit Kopriva , numero 78 Atp.

Barcellona, bene Sonego e Musetti

Al rientro nel circuito dopo tre mesi - non giocava dagli Australian Open - Lorenzo Sonego approda al secondo turno del torneo Atp 500 di Barcellona. Sonego, numero 66 del mondo, ha sconfitto il qualificato spagnolo Pedro Martinez, numero 125 Atp contro il quale aveva perso un anno fa a Montecarlo, per 6-2, 2-6, 6-4 dopo 2 ore e 37 minuti e attende ora uno fra Andrey Rublev, quinta testa di serie, e Mariano Navone.

Vittoria al debutto anche per Lorenzo Musetti, numero 9 Atp e testa di serie numero 2 dietro a Carlos Alcaraz. IL tennista carrarino ha battuto lo spagnolo Martin Landaluce (n.101 Atp) con il punteggio di 7-5, 6-2 e al 2° turno affronterà il francese Corentin Moutet.

Alcaraz, buona la prima a Barcellona

Dopo la sconfitta nella finale del Masters 1000 di Monte Carlo, Carlos Alcaraz torna subito in campo. Il numero 2 al mcodo (che potrebbe tornare numero 1 in caso di successo nel torneo catalano) ha esordito con un successo a Barcellona battendo il finlandese Otto Virtanen (numero 130 al mondo) per 6-4, 6-2 in un'ora e 25 minuti. Lo spagnolo ha avuto bisogno dell'intervento del fisio nel primo set (sul 5-4 per lui) per un problema all'avambraccio destro. Dopo il massaggio Carlitos ha rimontato dal 40-15 strappando servizio e set all'avversario. Per Carlitos c'è Tomas Machac al 2° turno