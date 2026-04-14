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Darderi a Monaco, Sonego a Barcellona: esordio positivo per il tennis azzurro

Il tennsi su terra rossa prosegue con i tennisti italiani impegnati tra Germania e Spagna. In campo anche Musetti
2 min
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Darderi a Monaco, Sonego a Barcellona: esordio positivo per il tennis azzurro © APS

MONACO (Germania) -  Esordio positivo anche se più laborioso del previsto per Luciano Darderi nel torneo Atp 500 di Monaco di Baviera, in Germania. Il 24enne italo-argentino, numero 21 del ranking e sesto favorito del seeding, ha battuto per 7-6(5), 3-6, 6-1, dopo due ore e sette minuti di lotta, il cinese Zhizhen Zhang, numero 242 Atp, in gara con il ranking protetto, mai affrontato prima in carriera. Al secondo turno Darderi troverà dall'altra parte della rete o il 18enne tedesco Justin Engel, numero 184 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card, o il ceco Vit Kopriva, numero 78 Atp.

Barcellona, Sonego c'è!

Al rientro nel circuito dopo tre mesi - non giocava dagli Australian Open - Lorenzo Sonego approda al secondo turno del torneo Atp 500 di Barcellona. Sonego, numero 66 del mondo, ha sconfitto il qualificato spagnolo Pedro Martinez, numero 125 Atp contro il quale aveva perso un anno fa a Montecarlo, per 6-2, 2-6, 6-4 dopo 2 ore e 37 minuti e attende ora uno fra Andrey Rublev, quinta testa di serie, e Mariano Navone. In tabellone c'è anche Lorenzo Musetti, numero 9 Atp e due del seeding, in campo ora lo spagnolo Martin Landaluce (n.101 Atp)

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