“Dolori che tornano, parlerò col team”: Alcaraz si scopre, il corpo presenta il conto

Alcaraz, buona la prima a Barcellona

A proposito di trofei, il 22enne di El Palmar sa bene che conquistando quello del Conde de Godo, dove dodici mesi fa a causa di problemi fisici dovette arrendersi nel match clou al danese Rune, otterrebbe i punti necessari per superare nuovamente la ‘Volpe’, intenzione ribadita in conferenza stampa lunedì (giornata in cui ha preferito non allenarsi e rifiatare un po’) prima del suo debutto contro Otto Virtanen. Un esordio che però non è stato esente da difficoltà per il murciano, il quale necessitava di un po’ di tempo per abituarsi alle diverse condizioni di gioco nella capitale catalana rispetto a quelle monegasche. Sul Centrale intitolato a Rafa Nadal, contro un avversario che non aveva nulla da perdere, proveniente dalle qualificazioni (il 24enne nato a Hyvinkää è n.130) e che ha cercato di attaccarlo appena possibile, non è stata certo la miglior versione di Carlitos, meno brillante ed esplosivo del solito, anche e soprattutto al servizio, tanto da concedere 4 palle break, tutte comunque annullate. Sul 5-4 in suo favore, però, il beniamino del pubblico iberico ha chiesto l'ingresso del fisioterapista per un problema al polso destro, dolorante dopo un movimento anomalo in un tentativo di recupero e trattato durante il medical time-out. Dopo il cambio campo il n.2 del mondo ha strappato la battuta al finlandese chiudendo il primo set e indirizzando la partita. Nel secondo parziale, infatti, le accelerazioni di Virtanen non hanno spesso trovato il campo e il giocatore allenato da Samuel Lopez ha potuto gestire la situazione, sino al definitivo 6-4 6-2 in un’ora e 25’.