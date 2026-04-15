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Cobolli stende Bergs e vola ai quarti a Monaco di Baviera: ecco chi affronta

Il tennista romano conquista il secondo successo su due incontri disputati in Germania, staccando il pass per le fasi finali del torneo tedesco
2 min
CobolliBergsmonaco

Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale nel "BMW Open" (ATP 500 - montepremi 2.561.110 euro) di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne tennista romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding, ha superato al secondo turno (ottavi) il belga Zizou Bergs, 40esimo della classifica Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, maturato in un'ora e 13 minuti di gioco. Per un posto in semifinale Cobolli sfiderà il vincente della sfida tra l'altro azzurro Luciano Darderi, n.21 del mondo e sesta forza del tabellone, e il ceco Vit Kopriva, n.77 Atp.Altri risultati degli ottavi: Ben Shelton (Usa, 2) b. Alexander Blockx (Bel) 6-4 7-6(8), Joao Fonseca (Bra) b. Arthur Rinderknech (Fra, 7) 6-3, 6-2.

Cobolli vince ancora: Bergs ko

Da un belga all'altro. Dopo la vittoria all'esordio in Germania contro il tedesco Dedura, Cobolli vince anche il secondo incontro contro Bergs, riscattando quella che è stata l'eliminazione subita a Montecarlo contro Blockx per due set a zero. Il tennista italiano stacca quindi il pass per le semifinali a Monaco di Baviera, in trepidante attesa di scoprire quello che sarà il suo prossimo avversario. Sullo sfondo la possibilità di un derby tutto italiano con Luciano Darderi, impegnato attualmente nel match contro il ceco Kopriva. 

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