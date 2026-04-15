Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale nel "BMW Open" (ATP 500 - montepremi 2.561.110 euro) di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne tennista romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding, ha superato al secondo turno (ottavi) il belga Zizou Bergs, 40esimo della classifica Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, maturato in un'ora e 13 minuti di gioco. Per un posto in semifinale Cobolli sfiderà il vincente della sfida tra l'altro azzurro Luciano Darderi, n.21 del mondo e sesta forza del tabellone, e il ceco Vit Kopriva, n.77 Atp.Altri risultati degli ottavi: Ben Shelton (Usa, 2) b. Alexander Blockx (Bel) 6-4 7-6(8), Joao Fonseca (Bra) b. Arthur Rinderknech (Fra, 7) 6-3, 6-2.