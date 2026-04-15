Fiorello: “Il tennis supera il calcio: un sorpasso storico firmato Angelo Binaghi”

“È impossibile non applaudire” continua lo showman, “un momento così significativo, che porta chiaramente la firma del suo protagonista principale, Angelo Binaghi. Questo successo porta il suo nome e cognome”.
E in chiusura: “Ora lo sguardo si sposta anche sul futuro della Figc: si fa strada il nome di Giovanni Malagò. L’ipotesi sembra concreta, ma resta da vedere come evolverà la situazione”.
Si conclude così l’appuntamento quotidiano de “La Pennicanza”, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e, alle 7:10 del mattino, su Rai2 con La Mattinanza.