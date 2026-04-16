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Jasmine Paolini piange e perde ancora. Che succede?

Per l’azzurra un anno segnato dai tanti cambi nello staff e dalla perdita delle certezze. E il doppio...
Gianluca Strocchi
1 min
Jasmine Paolini piange e perde ancora. Che succede?© LAPRESSE

Neppure le emozioni della maglia azzurra, con la qualificazione alle Final 8 di Billie Jean King Cup, sono servite come pieno di energia per dare l’agognata svolta al suo 2026. Jasmine Paolini, dopo aver giustamente festeggiato con compagne di squadra e staff della Nazionale il pass per Shenzhen grazie all’affermazione sul Giappone a Velletri, è incappata in un altro passo falso di una stagione fin qui con più ombre che luci. La 30enne di Bag

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